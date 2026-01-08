اتحاد الغرف التجارية: انخفاض الأسعار بنسبة 6-7% خلال 2026

قال الدكتور علاء عز، مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الاقتصاد المصري يشهد مرحلة من الاستقرار في أسعار السلع الأساسية، بفضل الإجراءات الحكومية الاستراتيجية.

وأضاف "عز" في مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر" على قناة "أزهري"، أن استقرار سعر الدولار والعملات الأجنبية وزيادة المخزون الاستراتيجي أسهما في خفض الأسعار بعد التضخم الذي شهدته 2023.

وأشار إلى أن الحكومة حرصت على تأمين احتياجات السوق لأشهر طويلة، موضحًا أن وفرة بعض السلع تتجاوز 10 أشهر، وهو ما يعكس نجاح السياسات في حماية المستهلك وضمان استقرار السوق.

وتابع مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية أن المنافسة بين المستوردين والمنتجين المحليين وفق آليات السوق المنضبطة أدت إلى انخفاض مستمر في الأسعار، مؤكدًا أن هذا التوجه يعزز رفاهية المواطنين ويحقق استقرارًا طويل الأمد.

وواصل: انخفاض الأسعار بنسبة 6-7% خلال العام المقبل وفق التقديرات الدولية سيزيد قدرة المواطنين على الشراء، مؤكدًا أن المخزون الاستراتيجي قادر على مواجهة أي اضطرابات إقليمية أو تغييرات عالمية مفاجئة.

وختم مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية بالإشارة إلى أن الإجراءات الحكومية الأخيرة تعكس حرص الدولة على المنافسة العادلة وكفاءة السوق، معربًا عن تفاؤله بأن هذه السياسات ستسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

