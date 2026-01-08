سلوت يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة أرسنال في قمة الدوري الإنجليزي

أعلن آرني سلوت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، تشكيل الريدز الرسمي لمواجهة أرسنال مساء اليوم الخميس على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكير

في خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوس كيركيز، كونور برادلي

في خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافنبرخ، دومينيك سوبوسلاي، جيريمي فريمبونج، فلوريان فيرتز

في خط الهجوم: كودي جاكبو

وكان ليفربول تعادل في آخر مباراتين له بالبريميرليج أمام ليدز 0-0 وفولهام 2-2، بينما كان آخر انتصار له على حساب وولفرهامبتون بنتيجة 2-1.

على الجانب الآخر، لم يتعرض أرسنال لأي خسارة أو تعادل منذ الجولة 14، عندما خسر أمام أستون فيلا 2-1، ويأتي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، فيما يحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 34 نقطة.