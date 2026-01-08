رئيس الأركان اليمني يحذر من التشكيلات المسلحة خارج الدولة

وكالات

أكد رئيس الأركان اليمني، الفريق الركن الدكتور صغير حمود بن عزيز، أن الأحداث المتسارعة التي تشهدها المحافظات الجنوبية والشرقية تعكس خطورة إنشاء مكونات عسكرية مسلحة خارج إطار الدولة.

وأوضح بن عزيز في تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أن دمج جميع المكونات العسكرية ضمن إطار القوات المسلحة يعد شرطًا حاسمًا لاستعادة الدولة وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي، مشددًا على أن القضاء على الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة لن يتحققا إلا بوجود جيش وطني واحد وقيادة موحدة.

وأشار رئيس الأركان إلى أن أي تشكيل عسكري خارج مظلة الدولة يضعف المعركة الوطنية ويمثل خدمة غير مباشرة لمشروع الانقلاب الحوثي، محذرًا من أن استمرار هذه التشكيلات يطيل أمد الحرب ويبدد التضحيات.

وقال إن الخيار بات واضحًا، إما جيش وطني واحد يعمل تحت راية الدولة ووزارة الدفاع، أو فوضى مسلحة تعرقل مسار المعركة.

ودعا بن عزيز إلى تضامن جميع الجهود العسكرية وتوحيدها في مواجهة جماعة الحوثي.

كما أكد، في الوقت ذاته أن الخلافات القائمة بين المحافظات الجنوبية والشرقية هي خلافات حقيقية لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها، بل يجب التعامل معها بمسؤولية وطنية.