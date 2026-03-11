مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري المصري

إنبي

- -
21:30

الزمالك

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

تشيلسي

جميع المباريات

إعلان

وكيل فينيسيوس يحسم الجدل حول انتقاله إلى أهلي جدة

كتب : محمد عبد السلام

07:35 م 11/03/2026

فينيسيوس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث تياجو فيرتاس، أحد أعضاء الوكالة المسؤولة عن إدارة أعمال البرازيلي فينيسيوس جونيور، عن حقيقة الأنباء المتداولة بشأن إمكانية انتقال لاعب ريال مدريد إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح فيرتاس، في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية، أن ما تردد حول وجود عرض رسمي من نادي أهلي جدة غير صحيح، مؤكدا أن الوكالة لم تتلقا أي عرض من النادي للتعاقد مع اللاعب.

وأضاف: أن فينيسيوس لا يفكر في الوقت الحالي في الانتقال إلى الدوري السعودي، مشيرا إلى أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وأشار: أن بعض المراسلات الخاصة باللاعب حدثت بالفعل قبل أكثر من عام، لكنها لم تتجدد منذ ذلك الوقت، ولا توجد أي مفاوضات جارية في الوقت الراهن.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن اللاعب يركز حاليا مع ريال مدريد، كما أن ارتباطه بعقد مع النادي الإسباني يجعله غير منشغل بالتفكير في أي خطوة انتقالية خلال هذه الفترة.

ويعد فينيسيوس جونيور أحد أبرز لاعبي ريال مدريد في السنوات الأخيرة، حيث انضم إلى الفريق عام 2018 قادما من فلامنجو البرازيلي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فينيسيوس ريال مدريد حقيقة أنتقال فينيسيوس جونيور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رابط التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026
مدارس

رابط التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026
بين "التدحرج" و"الخضة".. أغرب طقوس الزواج والإنجاب في صعيد مصر
أخبار المحافظات

بين "التدحرج" و"الخضة".. أغرب طقوس الزواج والإنجاب في صعيد مصر

"إحنا مش أجانب"..فريدة سيف النصر تنتقد بعض مشاهد في دراما 2026
دراما و تليفزيون

"إحنا مش أجانب"..فريدة سيف النصر تنتقد بعض مشاهد في دراما 2026
ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية؟
اقتصاد

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية؟
حدث في 8 ساعات| قرارات جديدة لترشيد الكهرباء.. وتحديد موعد إجازة عيد الفطر
أخبار مصر

حدث في 8 ساعات| قرارات جديدة لترشيد الكهرباء.. وتحديد موعد إجازة عيد الفطر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إسبانيا تعلن سحب سفيرها من تل أبيب وتخفض تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل
السكة الحديد تُشغل قطارات إضافية خلال عيد الفطر.. تعرف مواعيدها