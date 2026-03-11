تحدث تياجو فيرتاس، أحد أعضاء الوكالة المسؤولة عن إدارة أعمال البرازيلي فينيسيوس جونيور، عن حقيقة الأنباء المتداولة بشأن إمكانية انتقال لاعب ريال مدريد إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح فيرتاس، في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية، أن ما تردد حول وجود عرض رسمي من نادي أهلي جدة غير صحيح، مؤكدا أن الوكالة لم تتلقا أي عرض من النادي للتعاقد مع اللاعب.

وأضاف: أن فينيسيوس لا يفكر في الوقت الحالي في الانتقال إلى الدوري السعودي، مشيرا إلى أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وأشار: أن بعض المراسلات الخاصة باللاعب حدثت بالفعل قبل أكثر من عام، لكنها لم تتجدد منذ ذلك الوقت، ولا توجد أي مفاوضات جارية في الوقت الراهن.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن اللاعب يركز حاليا مع ريال مدريد، كما أن ارتباطه بعقد مع النادي الإسباني يجعله غير منشغل بالتفكير في أي خطوة انتقالية خلال هذه الفترة.

ويعد فينيسيوس جونيور أحد أبرز لاعبي ريال مدريد في السنوات الأخيرة، حيث انضم إلى الفريق عام 2018 قادما من فلامنجو البرازيلي.