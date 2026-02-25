إعلان

زيلينسكي يكشف كواليس "اجتماع واشنطن" غدًا لإعادة إعمار أوكرانيا

كتب - مصطفى الشاعر

07:36 م 25/02/2026

فولوديمير زيلينسكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن اجتماع مرتقب يجمع مفاوضين أوكرانيين بمسؤولين أمريكيين، غدا الخميس، لمناقشة خطة شاملة لإعادة إعمار البلاد وتحسين مستويات المعيشة تحت مسمى "حزمة الازدهار"، وذلك قبيل جولة جديدة من المحادثات الثلاثية مع روسيا والمقرر انطلاقها في مارس المقبل.

إعداد الوثائق الاقتصادية وتبادل الأسرى

أوضح زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء النرويجي، اليوم الأربعاء، أن اجتماع الغد سيتطرق إلى تفاصيل تقنية دقيقة تشمل إعداد "الوثائق الاقتصادية" لإعادة الإعمار، بالإضافة إلى بحث ملف "تبادل أسرى الحرب" بين كييف وموسكو، مؤكدا أن واشنطن تسعى لإنهاء الصراع الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية في أقرب وقت.

عقبة الأراضي والإرادة السياسية

رغم التفاؤل الاقتصادي، أقر الرئيس الأوكراني بصعوبة الموقف الميداني والسياسي، قائلا: "الصعوبات لا تكمن في المستوى العسكري، بل في الإرادة السياسية ومسألة الأراضي"، حيث لا تزال المواقف بين كييف وموسكو متباعدة بشكل كبير، وهو ما ظهر بوضوح في فشل الجولات الثلاث السابقة التي عُقدت هذا العام برعاية أمريكية في إحراز تقدم ملموس.

الرد على "مزاعم نووية"

وفي سياق متصل، نفى زيلينسكي ادعاءات موسكو حول سعي كييف للحصول على "أسلحة نووية"، واصفا إياها بمحاولة لـ "ممارسة ضغط سياسي" على بلاده خلال المفاوضات الجارية. وجدد تأكيده بأن أوكرانيا لا تمتلك أي ترسانة نووية، داعيا الإدارة الأمريكية للرد بصرامة على ما وصفه بـ "الخطاب الروسي الخطير".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زيلينسكي أوكرانيا روسيا أمريكا الحرب الروسية الأوكرانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بث مباشر| الجزء الثاني من حوار الكاتب الصحفي مجدي الجلاد في "حبر سري"
أخبار وتقارير

بث مباشر| الجزء الثاني من حوار الكاتب الصحفي مجدي الجلاد في "حبر سري"
أول رد من مخرج مسلسل "صحاب الأرض" على المتحدثة بإسم جيش الاحتلال
دراما و تليفزيون

أول رد من مخرج مسلسل "صحاب الأرض" على المتحدثة بإسم جيش الاحتلال

الصور الأولى من جنازة والد مي عمر
زووم

الصور الأولى من جنازة والد مي عمر

وزير المالية: تعديل قانون الضريبة على العقارات يعفي 98% من المواطنين
أخبار مصر

وزير المالية: تعديل قانون الضريبة على العقارات يعفي 98% من المواطنين
الصور الأولى من جنازة والد مي عمر
زووم

الصور الأولى من جنازة والد مي عمر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة الإعلامي الكبير فهمي عمر شيخ الإذاعيين عن عمر يناهز 98 عامًا
بكاء وانهيار.. تشييع جنازة عروس بورسعيد المتوفاة داخل منزل خطيبها
هجوم وطرد.. أبرز ما حدث في خطاب ترامب الأطول بتاريخ أمريكا
"جهزوا البطاطين".. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر خلال الأيام المقبلة