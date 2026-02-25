زيلينسكي يكشف كواليس "اجتماع واشنطن" غدًا لإعادة إعمار أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن اجتماع مرتقب يجمع مفاوضين أوكرانيين بمسؤولين أمريكيين، غدا الخميس، لمناقشة خطة شاملة لإعادة إعمار البلاد وتحسين مستويات المعيشة تحت مسمى "حزمة الازدهار"، وذلك قبيل جولة جديدة من المحادثات الثلاثية مع روسيا والمقرر انطلاقها في مارس المقبل.

إعداد الوثائق الاقتصادية وتبادل الأسرى

أوضح زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء النرويجي، اليوم الأربعاء، أن اجتماع الغد سيتطرق إلى تفاصيل تقنية دقيقة تشمل إعداد "الوثائق الاقتصادية" لإعادة الإعمار، بالإضافة إلى بحث ملف "تبادل أسرى الحرب" بين كييف وموسكو، مؤكدا أن واشنطن تسعى لإنهاء الصراع الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية في أقرب وقت.

عقبة الأراضي والإرادة السياسية

رغم التفاؤل الاقتصادي، أقر الرئيس الأوكراني بصعوبة الموقف الميداني والسياسي، قائلا: "الصعوبات لا تكمن في المستوى العسكري، بل في الإرادة السياسية ومسألة الأراضي"، حيث لا تزال المواقف بين كييف وموسكو متباعدة بشكل كبير، وهو ما ظهر بوضوح في فشل الجولات الثلاث السابقة التي عُقدت هذا العام برعاية أمريكية في إحراز تقدم ملموس.

الرد على "مزاعم نووية"

وفي سياق متصل، نفى زيلينسكي ادعاءات موسكو حول سعي كييف للحصول على "أسلحة نووية"، واصفا إياها بمحاولة لـ "ممارسة ضغط سياسي" على بلاده خلال المفاوضات الجارية. وجدد تأكيده بأن أوكرانيا لا تمتلك أي ترسانة نووية، داعيا الإدارة الأمريكية للرد بصرامة على ما وصفه بـ "الخطاب الروسي الخطير".