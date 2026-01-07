أعلن الاتحاد المصري للجولف، عن إطلاق "سلسلة مصر للجولف 2026"، التي تمثل أكبر أجندة بطولات احترافية في تاريخ اللعبة بمصر، وتشمل تنظيم 13 بطولة دولية للمحترفين خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 750 ألف دولار، في خطوة تعكس تحولًا نوعيًا غير مسبوق في مسار رياضة الجولف على المستويين المحلي والإقليمي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم مساء الأربعاء بنادي مدينتي للجولف، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعمر هشام طلعت رئيس الاتحاد المصري للجولف، وعدد من قيادات القطاعين الرياضي والسياحي، حيث استعرض الاتحاد حصاد عام كامل من العمل المؤسسي، وكشف عن ملامح رؤيته الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.

في هذا الصدد أكد الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة تقدم دعمًا كاملًا لبرنامج الاتحاد المصري للجولف خلال عام 2026، مشيدًا بالنهج الجديد الذي يتبناه الاتحاد بقيادة فكر شبابي متطور، يعتمد على الابتكار والعمل المؤسسي، ويستهدف توسيع قاعدة الممارسين ونشر اللعبة على مختلف المستويات الاجتماعية.

وأوضح أن استراتيجية الاتحاد لا تقتصر على الجانب الرياضي، بل تربط الجولف بدعم السياحة المصرية، والتكامل مع مشروعات التطوير العمراني والعقاري، بما يعكس نموذجًا حديثًا للربط بين الرياضة والاقتصاد والسياحة في إطار الجمهورية الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن تنويع الألعاب الرياضية، ومنها الجولف، يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة، بهدف الوصول إلى ريادة إقليمية ودولية، على غرار ما حققته مصر في رياضات عالمية أخرى، لافتًا إلى أن بطولات الجولف المقامة في مصر تشهد مشاركة نحو 120 لاعبًا من أكثر من 30 دولة، بما يعكس الثقة المتزايدة في قدرات مصر التنظيمية.

من جانبه، قال عبد الله الهاشمي، عضو مجلس إدارة جولة مينا للجولف ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي للجولف، إن إطلاق "سلسلة مصر للجولف 2026" يمثل نقلة غير مسبوقة عربيًا ودوليًا، مؤكدًا أن مصر باتت تصنع خارطة جديدة للجولف في المنطقة، بفضل التحول المؤسسي الذي شهده الاتحاد المصري خلال الفترة الأخيرة، واستضافة بطولات دولية وفق أعلى المعايير العالمية.

بدوره، أعلن عمر هشام طلعت، رئيس الاتحاد المصري للجولف، أن السلسلة تقام تحت رعاية ثلاث جولات عالمية كبرى، وتشمل ملاعب ووجهات سياحية متميزة من القاهرة إلى البحرين الأحمر والمتوسط، مؤكدًا أن البطولات تتيح للاعبين المصريين فرصة كسب نقاط التصنيف العالمي داخل مصر، وفتح مسارات الاحتراف والتأهل الأولمبي.

وأوضح أن الاتحاد نجح خلال أقل من عام في تحقيق تحول إداري ومالي شامل، وإنهاء العجز المالي وتحقيق فائض أعيد استثماره في تطوير الناشئين والمنتخبات، مشددًا على أن "سلسلة مصر للجولف" تمثل حجر أساس لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للجولف في الشرق الأوسط وأفريقيا.