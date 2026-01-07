إفلاس نجم الدوري الإنجليزي السابق بسبب الأفلام.. ما القصة؟

أعلن جيمس مكفادن نجم إيفرتون السابق ومنتخب اسكتلندا، إفلاسه عقب دخوله أحد الاستثمارات مما أدي إلى تراكم ديون تجاوزت 2.5 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مكفادن تقدم بطلب لإعلان إفلاسه بعد أن بلغت ديونه نحو 2,594,192 جنيه إسترليني، إذ عجز عن سداد فواتير ضريبية ضخمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أزمته المالية بدأت عقب استثمارات قام بها في شراكات لإنتاج الأفلام داخل المملكة المتحدة خلال أوائل الألفية الجديدة، في محاولة للاستفادة من إعفاءات ضريبية مغرية، قبل أن تعلن هيئة الضرائب البريطانية "HMRC" لاحقاً أن هذه المخططات تعد شكلاً من أشكال التهرب الضريبي.

وتم تكليف شركة "أوبس لإعادة الهيكلة" المتخصصة في حالات الإفلاس، باسترداد الأموال لصالح دائني مكفادن، إذ جاء في بيان المتحدث باسم الشركة: "نؤكد أن جيمس مكفادن دخل طوعًا في إجراءات الإفلاس في اسكتلندا، ويأتي ذلك على خلفية خسائر مرتبطة باستثمارات عقارية وسينمائية تاريخية تعود إلى أوائل الألفية، إضافة إلى مسائل ضريبية ذات صلة وسيتم اتباع جميع الإجراءات القانونية اللازمة".

وكان مكفادن صاحب الـ 42 عاماً انضم إلى إيفرتون عام 2003 بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب شاب في اسكتلندا من رابطة اللاعبين المحترفين في العام نفسه، قبل أن يخوض تجارب لاحقة في الدوري الإنجليزي مع أندية عدة، من بينها بيرمنجهام سيتي وسندرلاند.

وعاد مكفادن إلى الدوري الاسكتلندي الممتاز عام 2013، كما لعب أيضاً لكل من سانت جونستون وكوين أوف ذا ساوث.