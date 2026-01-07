مباريات الأمس
"بعد اتهام السخرية".. قرار عاجل من الإتحاد الجزائري تجاه المشجع "لومومبا"

كتب : مصراوي

06:12 م 07/01/2026
اتخذ الاتحاد الجزائري لكرة القدم قرارًا عاجلًا اليوم الأربعاء، يتعلق بالمشجع الكونغولي كوكا مبولادينجا المعروف في المدرجات بشخصية “لومومبا”، وذلك بعد الجدل الذي أثير خلال مباراة الجزائر والكونغو في كأس أمم أفريقيا.

وكان المشجع الكونغولي قد خطف الأنظار طوال مباريات منتخب بلاده بالبطولة بسبب ثباته في المدرجات، ما جعل البعض يعتقد في البداية أنه تمثال، قبل أن تتصدر قصته اهتمامات جماهير كرة القدم.

وتعرض محمد أمين عمورة لاتهامات بالسخرية منه عقب تقليده طريقة وقوفه وسقوطه أرضًا خلال المباراة، قبل أن يوضح اللاعب أن ما قام به كان مجرد مزاح دون أي نية للإساءة للمشجع.

الاتحاد الجزائري يوجه دعوة رسمية للمشجع الكونغولي “لومومبا”

بحسب صحيفة الأيام نيوز الجزائرية، قرر الاتحاد الجزائري توجيه دعوة رسمية للمشجع الكونغولي للتواجد في مقر بعثة المنتخب.

وأرسل اتحاد الكرة موكبًا رسميًا لإحضاره خلال رحلته بين الدار البيضاء والرباط، على أن يصل إلى فندق ماريوت الرباط مقر إقامة المنتخب الجزائري.

ومن المنتظر أن يحظى المشجع الكونغولي باستقبال خاص من لاعبي المنتخب الوطني، الذين أبدوا رغبتهم في لقائه وتقديم الشكر له، في لفتة تعكس روح كرة القدم ورسالتها الإنسانية في تعزيز التقارب بين الشعوب.

لومومبا مشجع الكونغو الاتحاد الجزائري محمد أمين عمورة

