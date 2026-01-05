أول تعليق من زوجة مصطفى فتحي على فوز منتخب مصر ضد بنين

أول تعليق من زوجة ياسر إبراهيم على هدفه في مرمى منتخب بنين

علقت هبة خلف زوجة نجم منتخب مصر، مصطفى فتحي، على فوز منتخب مصر على بنين في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشاركت زوجة مصطفى فتحي صورة من مباراة منتخب مصر وبنين عبر خاصية "ستوري" إنستجرام، وعلقت" الحمد لله"

وسجل المدافع ياسر هدف التقدم لمنتخب مصر في الشوط الإضافي الأول، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

وأحرز أهدف منتخب مصر الثلاثة، مروان عطية وياسر إبراهيم ومحمد صلاح، فيما سجل لاعب بنين جوديل دوسو، هدفهم الوحيد.