مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مصر

3 1
18:00

بنين

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

0 0
21:00

موزمبيق

كأس رابطة الأندية

المصري

2 0
16:00

سموحة

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من زوجة مصطفى فتحي على فوز منتخب مصر ضد بنين

كتب : مصراوي

09:19 م 05/01/2026
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    زوجة مصطفى فتحي (5)
  • عرض 18 صورة
    زوجة مصطفى فتحي (3)
  • عرض 18 صورة
    زوجة مصطفى فتحي (1)
  • عرض 18 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (4)
  • عرض 18 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (8)
  • عرض 18 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (18)
  • عرض 18 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (17)
  • عرض 18 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (14)
  • عرض 18 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (15)
  • عرض 18 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (16)
  • عرض 18 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (9)
  • عرض 18 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (1)
  • عرض 18 صورة
    مصطفي فتحي وزوجته
  • عرض 18 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (7)
  • عرض 18 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (5)
  • عرض 18 صورة
    مصطفي فتحي وزوجته
  • عرض 18 صورة
    مصطفى فتحي ومروان عطية وإمام عاشور وزوجاتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علقت هبة خلف زوجة نجم منتخب مصر، مصطفى فتحي، على فوز منتخب مصر على بنين في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشاركت زوجة مصطفى فتحي صورة من مباراة منتخب مصر وبنين عبر خاصية "ستوري" إنستجرام، وعلقت" الحمد لله"

وسجل المدافع ياسر هدف التقدم لمنتخب مصر في الشوط الإضافي الأول، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

وأحرز أهدف منتخب مصر الثلاثة، مروان عطية وياسر إبراهيم ومحمد صلاح، فيما سجل لاعب بنين جوديل دوسو، هدفهم الوحيد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة مصطفى فتحي هبة خلف صور زوجة مصطفى فتحي منتخب مص وبنين نتيجة مباراة مصر وبنين إنستجرام زوجة مصطفى فتحي اسم زوجة مصطفى فتحي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"تعرضت لإصابات بالغة".. محامي زوجة الرئيس الفنزويلي يطالب بفحصها طبيًا
شئون عربية و دولية

"تعرضت لإصابات بالغة".. محامي زوجة الرئيس الفنزويلي يطالب بفحصها طبيًا
بعد لحظات مرعبة بالطائرة.. عودة طارق الشيخ ورحمة عصام إلى مصر
زووم

بعد لحظات مرعبة بالطائرة.. عودة طارق الشيخ ورحمة عصام إلى مصر
"دبحها وهي بتطبخ".. شاب يقتل زوجة أبيه في المنوفية
أخبار المحافظات

"دبحها وهي بتطبخ".. شاب يقتل زوجة أبيه في المنوفية
موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على بنين
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على بنين

فيديو وصور هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين بكأس الأمم الأفريقية
رياضة عربية وعالمية

فيديو وصور هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين بكأس الأمم الأفريقية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026