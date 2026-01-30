كتب-عبدالله محمود:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن سلسلة من الغارات الجوية على مواقع بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، إن قوات الاحتلال شنت سلسلة غارات على مواقع بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، ردا على الانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية، أن غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت الأودية بين بلدات زفتا والنميرية وعزة وكفروه جنوبي البلاد.

وأشارت قناة الجزيرة، إلى أن القوات الجوية الإسرائيلية شنت غارات على منطقة الزهراني في جنوب لبنان.