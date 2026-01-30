مباريات الأمس
سطو على منزل مدافع مانشستر سيتي خلال مواجهاته بدوري أبطال أوروبا.. ما القصة؟

كتب : نهي خورشيد

06:21 م 30/01/2026
تعرض الدولي البرتغالي روبن دياز مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، لعملية سطو مسلح على منزله بمقاطعة تشيشاير، وذلك خلال تواجده مع بعثة السماوي الخاصة بمواجهة جلطة سراي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفتحت شرطة تشيشاير تحقيقات موسعة بشأن عملية السطو التي وقعت في وقت متأخر من الليل على عقار، إذ أشارت إلى أن البلاغ جاء بعد الساعة الحادية عشرة مساءً يوم الأربعاء 28 يناير، بخصوص اقتحام منزل في منطقة ألدرلي إدج وسرقة بعض المقتنيات.

وأكدت الشرطة أن التحقيقات لا تزال جارية حتى الآن، دون الإفصاح عن طبيعة أو قيمة المسروقات المأخوذة من منزل نجم السيتي.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن دياز اكتشف واقعة السطو عند عودته إلى المنزل في وقت لاحق من الليلة نفسها، إذ أشارت الصحيفة إلى أن عدة غرف داخل المنزل تعرضت للتفتيش.

وفي سياق متصل، تواجد دياز مع بعثة مانشستر سيتي، إذ غاب عن مواجهة جلطة سراي في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز السماوي بنتيجة 2-0 بسبب إصابته في العضلة الخلفية

روبن دياز مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا جلطة سراي

