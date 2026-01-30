الأنيميا ليست مرضًا.. حسام موافي يحذر من تناول حبوب الحديد دون تشخيص

شدد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، على أن الإصابة بفقر الدم "الأنيميا" لا يجب أن تُفهم على أنها مرض منفصل، بل هي في الحقيقة علامة تحذيرية تشير إلى وجود خلل أساسي داخل الجسم، مؤكدًا على ضرورة تتبع السبب الجذري وعدم الاكتفاء بعلاج العرض السطحي.

وأوضح موافي، خلال برنامجه "رب زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أن الأسباب المؤدية للأنيميا متعددة وقد تصل إلى أربعة عشر سببًا على الأقل، مشيرًا إلى أن أشهرها هو نقص عنصر الحديد.

وحذر من إغفال أسباب أخرى مهمة مثل نقص فيتامين B12 أو حمض الفوليك، أو الإصابة باضطرابات في الغدة الدرقية، أو وجود نزيف داخلي ناتج عن مشكلات في المعدة أو القولون، إضافة إلى احتمالات تكسير كرات الدم الحمراء أو فشل النخاع العظمي في إنتاجها.

وتابع أستاذ الحالات الحرجة محذرًا من ممارسة خاطئة يقع فيها الكثيرون، وهي تناول مكملات الحديد بشكل عشوائي دون تشخيص دقيق، مؤكدًا أن مثل هذا الإجراء قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة الأساسية أو إخفائها، مما يؤخر الوصول إلى العلاج الصحيح ويطيل من معاناة المريض.

وأشار الدكتور موافي إلى أن شدة وطبيعة الأعراض الظاهرة على المريض ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى انخفاض مستوى الهيموجلوبين في الدم وسرعة حدوث هذا الانخفاض.

وأوضح أن الأعراض تكون أكثر حدة ووضوحًا في الحالات الحادة والمفاجئة، وتشمل غالبًا شعورًا بالدوخة والتنميل، وتسارعًا ملحوظًا في ضربات القلب، بالإضافة إلى جفاف الفم.

واختتم حديثه مؤكدًا على أن التشخيص الطبي السليم هو حجر الزاوية في رحلة العلاج الفعال، داعيًا الجمهور إلى عدم الاستهانة بأعراض الأنيميا أو اللجوء للعلاج الذاتي دون الرجوع إلى طبيب متخصص، حتى لا تطول فترة المعاناة ويُحرم المريض من علاج السبب الحقيقي للمرض.