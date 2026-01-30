مباريات الأمس
منذ قليل.. حمزة عبد الكريم يوقع رسميا لبرشلونة

كتب : هند عواد

04:20 م 30/01/2026
أعلنت الإعلامية منى عبد الكريم، انتقال نجل شقيقها "حمزة"، لاعب النادي الأهلي إلى برشلونة الإسباني، بشكل رسمي.

وكتبت منى عبد الكريم، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله، تم منذ قليل توقيع العقد الثلاثي بين النادي الأهلي ونادي برشلونة الإسباني والابن الغالي حمزة عبد الكريم لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر للناشئين لكرة القدم".

وأضافت: "كما تم تمديد عقد حمزة مع الأهلي لمدة موسم إضافي ينتهي في 2028، ويسافر حمزة غداً السبت في أمان الله وحفظه ورعايته وسلامته وتوفيقه، لإجراء الكشف الطبي والانضمام رسمياً إلى برشلونة".

واختتمت: "شكرا لتهانيكم الرقيقة طوال الأسابيع الماضية، ودعواتكم لابن مصر الشاب في خطوته المهمة والوثابة ببداية مشواره الاحترافي".

