حفاظًا على الوحدة الوطنية.. رئيس بوركينا فاسو يعلن حل الأحزاب السياسية

كتب : مصراوي

08:31 م 30/01/2026

إبراهيم تراوري رئيس بوركينا فاسو

وكالات

بعد أكثر من عامين من تعليق أنشطتها، يستعد المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو لحل جميع الأحزاب السياسية نهائيًا.

كانت أنشطة الأحزاب السياسية معطلة بالفعل منذ تولي الجماعة العسكرية السلطة في بوركينا فاسو عام 2022. وأعلنت الجماعة أنه سيتم حلها قريبًا، يوم الخميس 29 يناير. وقالت الرئاسة في محضر اجتماع مجلس الوزراء: "تعتبر الحكومة أن كثرة الأحزاب السياسية أدت إلى انحرافات، مما شجع على تقسيم المواطنين وأضعف النسيج الاجتماعي".

وأضاف وزير الإدارة الإقليمية والتنقل، إميل زيربو، الذي أعلن القرار، أن مشروع قانون لحل الأحزاب السياسية "سيُرفع إلى الجمعية التشريعية الانتقالية في أقرب وقت ممكن". كما أشار إلى أنه يأمل أن "تؤول ممتلكات الأحزاب المحلولة للدولة".

وأكد أن حل الأحزاب السياسية "يهدف إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية، وتعزيز تنسيق العمل الحكومي، وفتح الطريق لإصلاح أسلوب الحكم السياسي".

كانت أنشطة الأحزاب السياسية معلقة منذ سقوط النظام وتولي المجلس العسكري الحكم في 30 سبتمبر 2022.

