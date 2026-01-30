مباريات الأمس
بعد غياب شهرين.. محمود بنتايك يعود لتدريبات الزمالك

كتب : هند عواد

04:45 م 30/01/2026
    محمود بنتايك لاعب الزمالك (3)
    محمود بنتايك من تدريبات الزمالك
    محمود بنتايك لاعب الزمالك (1)
    بنتايك وأحمد فتوح مع بعثة الزمالك
    محمود بنتايك
    محمود بنتايك (3)
    محمود بنتايك

شهد مران الزمالك الجماعي، مشاركة المغربي محمود بنتايك، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد غيابه لمدة شهرين عن الفريق.

وكان محمود بنتايك أبلغ الزمالك، بفسخ تعاقده من طرف واحد، لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، قبل أن ينهى مجلس إدارة الأبيض الأزمة.

وانتظم بنتايك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الجمعة، على ستاد الكلية الحربية، وشارك في الفقرة البدنية مع باقي زملائه بصورة طبيعية، قبل أن يخوض الفقرة الفنية والخططية.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي، في الساسة مساء الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

محمود بنتايك الزمالك عودة محمود بنتايك للزمالك مران الزمالك

