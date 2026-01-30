بعد غياب شهرين.. محمود بنتايك يعود لتدريبات الزمالك

"لا أحد فوق الأهلي".. ييس توروب يتحدث عن معاقبة إمام عاشور

شهد مران الزمالك الجماعي، مشاركة المغربي محمود بنتايك، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد غيابه لمدة شهرين عن الفريق.

وكان محمود بنتايك أبلغ الزمالك، بفسخ تعاقده من طرف واحد، لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، قبل أن ينهى مجلس إدارة الأبيض الأزمة.

وانتظم بنتايك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الجمعة، على ستاد الكلية الحربية، وشارك في الفقرة البدنية مع باقي زملائه بصورة طبيعية، قبل أن يخوض الفقرة الفنية والخططية.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي، في الساسة مساء الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.