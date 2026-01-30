إعلان

النرويج تنضم إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد إيران بعد قمع الاحتجاجات

كتب : مصراوي

08:28 م 30/01/2026

وزارة الخارجية النرويجية

(د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الجمعة، انضمام البلاد إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على جهات إيرانية، وذلك في أعقاب مقتل متظاهرين مناهضين للحكومة في إيران.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب، أمس الخميس، على خلفية حملة القمع العنيفة التي استهدفت الاحتجاجات.

وتقول جماعات حقوقية إن آلاف الأشخاص، وربما عشرات الآلاف، يُعتقد أنهم لقوا حتفهم جراء تلك الأحداث.

وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الحرس الثورى الإيرانى عقب خطوة رسمية لفرض عقوبات على 31 فرداً وكياناً إيرانياً آخرين.

ويواجه هؤلاء اتهامات بالمسؤولية عن القمع الوحشي للاحتجاجات، فضلاً عن استمرارهم في دعم الحرب الروسية على أوكرانيا.

وزارة الخارجية النرويجية عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد إيران قمع الاحتجاجات في إيران النرويج

