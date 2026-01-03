إمام عاشور يتحدث عن مباراة منتخب مصر أمام بنين في أمم أفريقيا

ضمن منتخب السنغال التأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الفوز على حساب نظيره السوداني اليوم، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما في دور ال 16 بالبطولة.

ويلاقي منتخب السنغال في دور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، مع الفائز من مباراة تونس ومالي المقامة حاليا.

موعد مباراة السنغال المقبلة

ومن المقرر إقامة مباراة السنغال في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، يوم الجمعة المقبل الموافق 9 يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

والجدير بالذكر، أن منتخب السنغال كان قد صعد إلى دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025، بعدما احتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط جمعهم من 3 مباريات.

