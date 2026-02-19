أوضح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جيوفاني إنفانتينو، خطة جديدة من قبل الهيئة الحاكمة لكرة القدم في العالم - "كرة القدم" لمن يعيشون في الولايات المتحدة - لجلب فرص رياضية جديدة إلى غزة التي مزقتها الحرب.

قال إنفانتينو: "لسنا مضطرين لإعادة بناء المنازل أو المدارس أو المستشفيات أو الطرق، بل علينا أيضاً إعادة بناء الناس، وبناء المشاعر، وبث الأمل والثقة. وهذا هو جوهر كرة القدم، رياضتي المفضلة".

تعهد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحديداً بإنفاق 50 مليون دولار على بناء ملعب وطني لكرة القدم في غزة يتسع لما بين 20 ألفاً و25 ألف متفرج، بالإضافة إلى أكاديمية تابعة للفيفا بتكلفة 15 مليون دولار.

كما تعهد الاتحاد ببناء 50 ملعباً مصغراً على غرار ملاعب الفيفا، وخمسة ملاعب كاملة الحجم بتكلفة إجمالية قدرها 7.5 مليون دولار.