عاد الحارس البرازيلي برونو فرنانديز إلى ملاعب الساحرة المستديرة بعد توقيعه عقداً مع نادٍ جديد رغم اتهامه سابقاً بالتورط في مقتل صديقته عارضة الأزياء إليزا ساموديو.

ووقع الحارس عقداً جديداً مع نادي فاسكو آكري بعد تسجيله رسمياً في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عقب انتهاء عقوبته، ليصبح مؤهلاً للمشاركة مع فريقه في بطولة كوبا دو برازيل أمام فيلو كلوب.

كما خصصت منصة نتفليكس فيلماً وثائقياً بعنوان An Invisible Victim: The Eliza Samudio Case، استعرض الملابسات الصادمة المحيطة بمقتل إليزا ساموديو.

وكان برونو ألقي القبض عليه عام 2010، قبل أن يتم اتهامه في 2013 بقتل إليزا التي كانت تبلغ 25 عاماً وقت اختفائها.

وأنجبت إليزا طفلاً من الحارس أثناء لعبه ضمن صفوف نادي فلامنو في دوري الدرجة الأولى البرازيلي.

وكشفت التحقيقات أن الجريمة وقعت بدافع تهرب اللاعب من دفع نفقة الطفل، إذ تعرضت الضحية للتعذيب والخنق على يد مجموعة من الأشخاص قبل أن يتم التخلص من جثمانها بطريقة وحشية، وسط تقارير أشارت إلى تقطيع الجثة وإطعامها للكلاب.



وحكم على برونو بالسجن لمدة 22 عاماً، وتم الإفراج عنه في عام 2017 بعد أن قضى ست سنوات وسبعة أشهر فقط، مستفيداً من نظام الاستئناف في البرازيل.

وفي عام 2019، أفرج عنه مرة أخرى تحت الإقامة الجبرية الجزئية، مع السماح له بمواصلة لعب كرة القدم قبل أن يحصل بعد أربع سنوات على إطلاق سراح مشروط.

وبعد خروجه، استأنف مسيرته الكروية إذ انضم إلى نادي بوا إسبورتي في الدرجة الثانية وخاض خمس مباريات قبل أن يعود إلى السجن مجددًا.

وقال برونو في أول ظهور له بعد خروجه من السجن : "ما حدث قد حدث ارتكبت خطأً جسيماً، لكن الأخطاء تحدث في الحياة لست شخصاً سيئاً، حاول البعض دفن حلمي بسبب خطأ واحد لكنني طلبت المغفرة من الله، وسأواصل مسيرتي وأبدأ من جديد".