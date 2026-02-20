قررت الشركة القابضة لكهرباء مصر، زيادة نسبة حافز الأداء المميز الممنوح لشركات توزيع الكهرباء، لتصل إلى 80% بدلًا من 50%، وذلك اعتبارًا من شهر مارس 2026، في إطار توجهات دعم وتحفيز العاملين وتعزيز مؤشرات الأداء داخل الشركات التابعة.

وأكد مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن القرار يأتي ضمن حزمة إجراءات تستهدف رفع معدلات الكفاءة التشغيلية، وتشجيع الالتزام بمعايير الجودة وخفض نسب الفقد وتحسين معدلات التحصيل، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أن تطبيق الزيادة سيتم وفق الضوابط المنظمة لصرف الحافز، وبما يتماشى مع تقييم الأداء والنتائج المحققة بكل شركة.

وأشار إلى أن الخطوة لاقت ترحيبًا واسعًا داخل قطاعات التوزيع باعتبارها حافزًا إضافيًا لدعم الاستقرار الوظيفي وتحقيق مستهدفات المرحلة المقبلة.

