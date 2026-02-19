بعد استدعائه لمنتخب مصر.. من هو كريم أحمد لاعب ليفربول؟

مفاجأة.. 16 ناديًا يرغب في التعاقد مع كريستيانو جونيور

ترتيب صلاح.. اللاعبون الأعلى أجرا في أندية الدوري الإنجليزي

بينها الأهلي ضد الجونة.. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس، استدعاء اللاعب كريم أحمد، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، للانضمام لمعسكر منتخب مصر مواليد 2007.

وأكد الاتحاد المصري أن اللاعب سينضم لمعسكر منتخب مصر غدًا الجمعة، ليخوض تجربته الأولى بقميص منتخب مصر للشباب مواليد 2007.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن اللاعب كريم أحمد كالتالي:

وُلد في 18 فبراير 2007 بإنجلترا لأبوين مصريين.

يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب رقم 10، كما يشارك كمهاجم وجناح هجومي.

انضم إلى أكاديمية ليفربول في سن السادسة وتدرج في جميع المراحل السنية.

سجل ظهوره الأول مع فريق تحت 18 عامًا في ديسمبر 2022 أمام بورنموث بكأس الاتحاد الإنجليزي للشباب.

وقع أول عقد احترافي في 23 يوليو 2025 وتم تصعيده إلى فريق تحت 21 عامًا.

سجل 7 أهداف وصنع 5 أخرى مع فريق تحت 18 عامًا في الموسم الماضي.

تم تصعيده أكثر من مرة للتدريب مع الفريق الأول خلال الموسم الحالي وتدرب تحت قيادة آرني سلوت.

إقرأ أيضًا:

بتواجد عم حارث.. 10 صور من ظهور نجوم الأهلي في إعلان رمضاني

"مكنتش شارب".. عمرو زكي يكشف لأول مرة تفاصيل الحادث المأساوي