بعد استدعائه لمنتخب مصر.. من هو كريم أحمد لاعب ليفربول؟

كتب : محمد عبد الهادي

05:04 م 19/02/2026 تعديل في 05:06 م
    كريم أحمد
    المصري كريم أحمد في مران ليفربول (5)
    المصري كريم أحمد في مران ليفربول (1)
    كريم أحمد
    كريم أحمد
    كريم أحمد لاعب ليفربول (1)
    المصري كريم أحمد في مران ليفربول (2)
    كريم أحمد لاعب ليفربول
    كريم أحمد
    كريم أحمد موهبة ليفربول
    المصري كريم أحمد لاعب ليفربول الإنجليزي (1)_1
    كريم أحمد
    المصري كريم أحمد لاعب ليفربول الإنجليزي (3)
    كريم أحمد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس، استدعاء اللاعب كريم أحمد، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، للانضمام لمعسكر منتخب مصر مواليد 2007.

وأكد الاتحاد المصري أن اللاعب سينضم لمعسكر منتخب مصر غدًا الجمعة، ليخوض تجربته الأولى بقميص منتخب مصر للشباب مواليد 2007.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن اللاعب كريم أحمد كالتالي:

وُلد في 18 فبراير 2007 بإنجلترا لأبوين مصريين.

يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب رقم 10، كما يشارك كمهاجم وجناح هجومي.

انضم إلى أكاديمية ليفربول في سن السادسة وتدرج في جميع المراحل السنية.

سجل ظهوره الأول مع فريق تحت 18 عامًا في ديسمبر 2022 أمام بورنموث بكأس الاتحاد الإنجليزي للشباب.

وقع أول عقد احترافي في 23 يوليو 2025 وتم تصعيده إلى فريق تحت 21 عامًا.

سجل 7 أهداف وصنع 5 أخرى مع فريق تحت 18 عامًا في الموسم الماضي.

تم تصعيده أكثر من مرة للتدريب مع الفريق الأول خلال الموسم الحالي وتدرب تحت قيادة آرني سلوت.

