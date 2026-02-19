مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
21:30

الجونة

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
21:30

المصري

الدوري الأوروبي

فنربخشة

0 1
19:45

نوتينجهام فورست

الدوري الأوروبي

ليل

- -
22:00

سرفينا زافيزدا

الدوري الأوروبي

سلتيك

- -
22:00

شتوتجارت

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
21:00

النجمة

جميع المباريات

إعلان

فرصة للأهلي والزمالك.. اقتراح بزيادة المشاركين في كأس العالم للأندية 2029

كتب : محمد عبد الهادي

07:08 م 19/02/2026 تعديل في 07:09 م
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    كأس العالم للأندية
  • عرض 8 صورة
    كأس بطولة العالم للأندية
  • عرض 8 صورة
    كأس العالم للأندية 2025
  • عرض 8 صورة
    مجسم كأس العالم للأندية
  • عرض 8 صورة
    كأس العالم للأندية
  • عرض 8 صورة
    كأس العالم للأندية 2025
  • عرض 8 صورة
    كأس العالم للأندية 2

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت الساعات الماضية، تطورات مفاجئة فيما يخص النظام المعتمد لبطولة كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة 2029.

وكشفت صحيفة "الجارديان"، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بات منفتحًا لتعديل نظام بطولة كأس العالم للأندية 2029، وذلك بزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 48 بدلا من 32 كما شهدته النسخة السابقة.

وأكدت الصحيفة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، يهدف لزيادة عدد الأندية للسماح بتواجد أكبر عدد من أندية القمة في أوروبا، التي ستشارك لوحدها بـ16 فريقًا.

أما الأندية الأفريقية، فمن المنتظر أن يشارك منها قرابة الـ6 أو 7 أندية في النسخة، ما يفتح الباب لظهور وجوه جديدة من الأندية في البطولة العالمية.

وكان نادي بيراميدز قد حجز بطاقة المشاركة بشكل رسمي في مونديال الأندية 2029، بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا 2025، وبزيادة عدد الأندية المشاركة باتت الفرصة أكبر أمام الأهلي والزمالك للحصول على بطاقة المشاركة في حال حصولهم على دوري الأبطال أو تصنيفهم بالفيفا.

إقرأ أيضًا:

بتواجد عم حارث.. 10 صور من ظهور نجوم الأهلي في إعلان رمضاني

"مكنتش شارب".. عمرو زكي يكشف لأول مرة تفاصيل الحادث المأساوي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم للأندية فيفا مونديال الأندية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ألفاظ خارجة وانهيار".. انفعال أسماء جلال في برنامج رامز ليفل الوحش
دراما و تليفزيون

"ألفاظ خارجة وانهيار".. انفعال أسماء جلال في برنامج رامز ليفل الوحش
بينها الأهلي ضد الجونة.. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

بينها الأهلي ضد الجونة.. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

حريق يلتهم "مركب أفراح" في نهر النيل بكفر الشيخ
أخبار المحافظات

حريق يلتهم "مركب أفراح" في نهر النيل بكفر الشيخ
رمضان 2026.. أبناء عمرو دياب الأربعة يجتمعون معه لأول مرة في إعلان
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. أبناء عمرو دياب الأربعة يجتمعون معه لأول مرة في إعلان
ترامب يعلن تبرع واشنطن بـ"رقم صغير جدا" لإعادة إعمار غزة
شئون عربية و دولية

ترامب يعلن تبرع واشنطن بـ"رقم صغير جدا" لإعادة إعمار غزة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات
منحة رمضان 2026.. قائمة السلع المتاحة للصرف على بطاقة التموين وأسعارها
الدولار يقفز 52 قرشًا دفعة واحدة أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة