شهدت الساعات الماضية، تطورات مفاجئة فيما يخص النظام المعتمد لبطولة كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة 2029.

وكشفت صحيفة "الجارديان"، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بات منفتحًا لتعديل نظام بطولة كأس العالم للأندية 2029، وذلك بزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 48 بدلا من 32 كما شهدته النسخة السابقة.

وأكدت الصحيفة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، يهدف لزيادة عدد الأندية للسماح بتواجد أكبر عدد من أندية القمة في أوروبا، التي ستشارك لوحدها بـ16 فريقًا.

أما الأندية الأفريقية، فمن المنتظر أن يشارك منها قرابة الـ6 أو 7 أندية في النسخة، ما يفتح الباب لظهور وجوه جديدة من الأندية في البطولة العالمية.

وكان نادي بيراميدز قد حجز بطاقة المشاركة بشكل رسمي في مونديال الأندية 2029، بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا 2025، وبزيادة عدد الأندية المشاركة باتت الفرصة أكبر أمام الأهلي والزمالك للحصول على بطاقة المشاركة في حال حصولهم على دوري الأبطال أو تصنيفهم بالفيفا.

