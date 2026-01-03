مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
18:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
21:00

تونس

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

0 0
14:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

منافسة رباعية.. المغرب تقترب من استضافة مونديال 2029

كتب : هند عواد

03:01 م 03/01/2026
أصبحت المغرب المرشحة الأولى لاستضافة كأس العالم للأندية 2029، بعد التنافس مع إسبانيا والبرازيل والسعودية.

وذكر موقع "هسبورت" المغربي، أن المغرب أصبحت المرشح الأول لاستضافة مونديال 2029، تزامنا مع استضافتها لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأضاف: "فرص المغرب لتنظيم مونديال الأندية بشكله الجديد وصلت إلى 99%، في انتظار الإعلان الرسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم".

