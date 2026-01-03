منافسة رباعية.. المغرب تقترب من استضافة مونديال 2029

"والدتي مريضة سرطان".. مذيع يتعرض لموقف محرج على الهواء (فيديو)

أصبحت المغرب المرشحة الأولى لاستضافة كأس العالم للأندية 2029، بعد التنافس مع إسبانيا والبرازيل والسعودية.

وذكر موقع "هسبورت" المغربي، أن المغرب أصبحت المرشح الأول لاستضافة مونديال 2029، تزامنا مع استضافتها لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأضاف: "فرص المغرب لتنظيم مونديال الأندية بشكله الجديد وصلت إلى 99%، في انتظار الإعلان الرسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم".

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. ضربتان لمنافس مصر.. وحقيقة تولي محمود فايز تدريب الزمالك



اعتقال شقيقه واعتزال مؤقت.. قصة صمود حارس مرمى السودان



