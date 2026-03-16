الجيش الإسرائيلي يشن موجة ضربات واسعة النطاق على إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، أنه يشن موجة ضربات واسعة النطاق ضد طهران، في اليوم السابع عشر من الحرب.

كتب الجيش الإسرائيلي على تليجرام، أن الجيش شن موجة واسعة من الضربات استهدفت البنية التحتية للنظام الإرهابي الإيراني في طهران.

في سياق متصل، كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن إسرائيل والولايات المتحدة وافقتا بالفعل على الخطط العملياتية للأسابيع الثلاثة المقبلة، الخاصة بالحرب على إيران.

ونقلت القناة عن مصادر أمنية قولها إن إسرائيل ستواصل ضرب إيران وتدمير قدرات النظام.

وأشارت القناة إلى أن تقديرات الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تشير إلى تدمير 100 بطارية مضادة للطائرات و120 رادارا، وإخراج 70% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية من الخدمة.

أكد الجيش الإسرائيلي مساء الأحد ضرب أكثر من 200 هدف في غرب ووسط إيران خلال الـ24 ساعة الماضية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، الأحد، إن إيران ترغب بشدة في التفاوض، مشيرا إلى أنه لا يعتقد "أنهم مستعدون حاليا"، وفقا لروسيا اليوم.