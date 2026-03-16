الدوري الإنجليزي

برينتفورد

22:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

22:00

ليفانتي

الدوري الإيطالي

كريمونيسي

21:45

فيورنتينا

كواليس اجتماع أبو ريدة مع التوأم لبحث ترتيبات معسكر المنتخب المصري

كتب : نهي خورشيد

12:45 ص 16/03/2026 تعديل في 12:46 ص

هاني أبو ريدة وحسام حسن

اجتمع المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري مع المدير الفني للمنتخب الأول حسام حسن ومدير المنتخب إبراهيم حسن، لمناقشة الترتيبات النهائية الخاصة بمعسكر شهر مارس في إطار استعدادات الفراعنة لكأس العالم 2026.

وتناول الاجتماع إمكانية خوض المنتخب مباراة ودية ثانية، بعد تلقي خطاب رسمي من الاتحاد الإسباني يقترح إقامة اللقاء في مدريد يوم 31 مارس الجاري.

ويذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم سبق وأن أنهى اتفاقه مع الاتحاد السعودي على مواجهة ودية أخرى مع المنتخب السعودي، المقررة في جدة يوم 27 مارس الحالي، ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في المونديال.

خلال زيارته للإمارات.. عبد العاطي يؤكد ضرورة وضع آليات دفاعية عربية
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
بريطانيا تضع سفينة الإمداد "لايم باي" في حالة تأهب قصوى
توأم رمضان في الصدارة و"رامز ليفل الوحش" خارج التصنيف في استفتاء مصراوي
يدمر القلب ويرفع السكر.. احذر الإكثار من تناول هذا الخبز على السحور
