كواليس اجتماع أبو ريدة مع التوأم لبحث ترتيبات معسكر المنتخب المصري

اجتمع المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري مع المدير الفني للمنتخب الأول حسام حسن ومدير المنتخب إبراهيم حسن، لمناقشة الترتيبات النهائية الخاصة بمعسكر شهر مارس في إطار استعدادات الفراعنة لكأس العالم 2026.

وتناول الاجتماع إمكانية خوض المنتخب مباراة ودية ثانية، بعد تلقي خطاب رسمي من الاتحاد الإسباني يقترح إقامة اللقاء في مدريد يوم 31 مارس الجاري.

ويذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم سبق وأن أنهى اتفاقه مع الاتحاد السعودي على مواجهة ودية أخرى مع المنتخب السعودي، المقررة في جدة يوم 27 مارس الحالي، ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في المونديال.

