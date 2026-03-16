حددت جامعة العاصمة آليات التبرع لمشروع المجمع الطبي والذي يوفر 1600 سرير لأهالي المنطقة الجغرافية المتاحة، كالتالي:

١- التبرعات متاحة عبر تطبيق InstaPay من أي بنك.

٢- التحويل البنكي على الحساب التابع للبنك المركزي رقم 9450760768.

٣- يمكن التحويل من بنك مصر أو البنك الأهلي المصري أو بنك القاهرة إلى الحساب.

وبحسب ما أعلنته جامعة العاصمة رسميا، فإن المشروع يمثل نقلة نوعية في الخدمات العلاجية والتعليمية، ويخدم أكثر من 8 ملايين مواطن في جنوب القاهرة وشمال الصعيد وشرق الجيزة.

ويضم المجمع الطبي 1600 سرير، ويهدف لتوفير بيئة متكاملة لتدريب طلاب القطاع الصحي، بالإضافة إلى تطوير خدمات علاج الأورام بالإشعاع.



