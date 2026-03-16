مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

ليفانتي

الدوري الإيطالي

كريمونيسي

- -
21:45

فيورنتينا

جميع المباريات

هدف الترجي الأول في شباك الأهلي بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

كتب : نهي خورشيد

12:59 ص 16/03/2026

مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقدم نادي الترجي التونسي بالهدف الأول في شباك النادي الأهلي، خلال المباراة التي تجمع الفريقين على الملعب الأولمبي برادس، مساء اليوم الأحد، ضمن ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء الهدف من ركلة جزاء سجلها أمين توجاي في الدقيقة 73 بعد احتسابها من قبل الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو (VAR) في الدقيقة 71، بسبب لمسة يد من محمد هاني على كرة عرضية من جهة الترجي اليمنى.

وتولى توجاي تنفيذ الركلة وسددها في يمين حارس الأهلي مصطفى شوبير، الذي توجه إلى الجهة المقابلة، لتسكن الكرة الشباك ويعلن تقدم الترجي بهدف أول.

ويخوض الترجي المباراة بعد فوزه في آخر مواجهاته بالدوري التونسي على مستقبل المرسى بهدف دون رد، بينما يدخل الأهلي اللقاء عقب خسارته أمام طلائع الجيش بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

دوري أبطال أفريقيا الأهلي الترجي التونسي

أحدث الموضوعات

يدمر القلب ويرفع السكر.. احذر الإكثار من تناول هذا الخبز على السحور
سفرة رمضان

يدمر القلب ويرفع السكر.. احذر الإكثار من تناول هذا الخبز على السحور
طهران لا تنوي استعادة مخزونها النووي المخصب بعد القصف الأمريكي–الإسرائيلي|
شئون عربية و دولية

طهران لا تنوي استعادة مخزونها النووي المخصب بعد القصف الأمريكي–الإسرائيلي|
ملخص مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا
رياضة محلية

ملخص مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا
طعن في نهار رمضان .. واقعة مأساوية في "عزبة النخل" قبل الفطار
حوادث وقضايا

طعن في نهار رمضان .. واقعة مأساوية في "عزبة النخل" قبل الفطار
بريطانيا تضع سفينة الإمداد "لايم باي" في حالة تأهب قصوى
شئون عربية و دولية

بريطانيا تضع سفينة الإمداد "لايم باي" في حالة تأهب قصوى

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

