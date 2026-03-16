هدف الترجي الأول في شباك الأهلي بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

تقدم نادي الترجي التونسي بالهدف الأول في شباك النادي الأهلي، خلال المباراة التي تجمع الفريقين على الملعب الأولمبي برادس، مساء اليوم الأحد، ضمن ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء الهدف من ركلة جزاء سجلها أمين توجاي في الدقيقة 73 بعد احتسابها من قبل الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو (VAR) في الدقيقة 71، بسبب لمسة يد من محمد هاني على كرة عرضية من جهة الترجي اليمنى.

وتولى توجاي تنفيذ الركلة وسددها في يمين حارس الأهلي مصطفى شوبير، الذي توجه إلى الجهة المقابلة، لتسكن الكرة الشباك ويعلن تقدم الترجي بهدف أول.

🟧 دوري أبطال إفريقيا | الترجي 1-0 الأهلي



ويخوض الترجي المباراة بعد فوزه في آخر مواجهاته بالدوري التونسي على مستقبل المرسى بهدف دون رد، بينما يدخل الأهلي اللقاء عقب خسارته أمام طلائع الجيش بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

