مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

1 2
17:00

سموحة

الدوري المصري

مودرن سبورت

1 0
20:00

الإسماعيلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

32 26
16:30

كاب فيردي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

الجزائر

24 33
19:00

تونس

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
22:00

جلاسكو رينجرز

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي

سرفينا زافيزدا

- -
22:00

سيلتا فيجو

جميع المباريات

إعلان

"طرد مدرب الزمالك الأسبق".. اتحاد جدة يتعثر بتعادل مثير أمام الفتح في دوري روشن

كتب : نهي خورشيد

08:47 م 29/01/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مباراة اتحاد جدة والاتفاق (1)
  • عرض 8 صورة
    اتحاد جدة يستعيد رسمياً لقب الدوري السعودي (6)
  • عرض 8 صورة
    اتحاد جدة يستعيد رسمياً لقب الدوري السعودي (2)
  • عرض 8 صورة
    اتحاد جدة يستعيد رسمياً لقب الدوري السعودي (5)
  • عرض 8 صورة
    اتحاد جدة يستعيد رسمياً لقب الدوري السعودي (4)
  • عرض 8 صورة
    فريق اتحاد جدة
  • عرض 8 صورة
    كريم بنزيمة (اتحاد جدة) - 100 مليون دولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تعادلاً مثيراً من نظيره اتحاد جدة بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وجاءت المواجهة ضمن لقاءات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، إذ افتتح صالح الشهري التسجيل لصالح الاتحاد في الدقيقة 25 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح الفتح في العودة إلى أجواء اللقاء بعدما أدرك التعادل في الدقيقة 74 عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يستعيد الاتحاد تقدمه مجدداً في الدقيقة 84 بهدف ثانٍ أحرزه صالح الشهري من علامة الجزاء.

وقبل صافرة النهاية، تمكن الفتح من اقتناص التعادل القاتل بعدما سجل ماتياس فارجاس هدف التعادل في الدقيقة 90+9، لينتهي اللقاء بتقاسم الفريقين للنقاط.

وشهدت الدقيقة 90 من عمر المباراة طرد جوزيه جوميز المدير الفني الحالي لفريق الفتح والزمالك الأسبق، بسبب اعتراضه القوي على القرارات التحكيمية.

وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 31 نقطة محتلاً المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن، فيما وصل الفتح إلى 22 نقطة في المركز التاسع.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

اتحاد جدة الفتح دوري روشن السعودي جوزيه جوميز الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أصيبت بكسر في قدمها.. تفاصيل حالة سوسن بدر الصحية
زووم

أصيبت بكسر في قدمها.. تفاصيل حالة سوسن بدر الصحية
12 سيارة إطفاء.. السيطرة على حريق بأرض في العامرية بالإسكندرية (صور)
أخبار المحافظات

12 سيارة إطفاء.. السيطرة على حريق بأرض في العامرية بالإسكندرية (صور)
"مكتبة لكل بيت".. كتب بأسعار مخفضة تجذب الجمهور في معرض الكتاب
حكايات الناس

"مكتبة لكل بيت".. كتب بأسعار مخفضة تجذب الجمهور في معرض الكتاب
موعد الإجازة المقبلة وقائمة العطلات المتبقية في 2026
أخبار مصر

موعد الإجازة المقبلة وقائمة العطلات المتبقية في 2026
تأخروا في حقنه بالمصل| وفاة شاب بـ"عضة كلب ضال".. وأسرته: "مس شيطاني"
أخبار المحافظات

تأخروا في حقنه بالمصل| وفاة شاب بـ"عضة كلب ضال".. وأسرته: "مس شيطاني"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 500 دولار للأونصة.. هبوط مفاجئ في سعر الذهب
طبول الحرب على إيران.. هل تنفذ أمريكا هجومها؟ - تغطية خاصة
ارتدوا الكمامة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
قرار عاجل من الأهلي بإيقاف إمام عاشور وتغريمه مليون ونصف