خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تعادلاً مثيراً من نظيره اتحاد جدة بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وجاءت المواجهة ضمن لقاءات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، إذ افتتح صالح الشهري التسجيل لصالح الاتحاد في الدقيقة 25 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح الفتح في العودة إلى أجواء اللقاء بعدما أدرك التعادل في الدقيقة 74 عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يستعيد الاتحاد تقدمه مجدداً في الدقيقة 84 بهدف ثانٍ أحرزه صالح الشهري من علامة الجزاء.

وقبل صافرة النهاية، تمكن الفتح من اقتناص التعادل القاتل بعدما سجل ماتياس فارجاس هدف التعادل في الدقيقة 90+9، لينتهي اللقاء بتقاسم الفريقين للنقاط.

وشهدت الدقيقة 90 من عمر المباراة طرد جوزيه جوميز المدير الفني الحالي لفريق الفتح والزمالك الأسبق، بسبب اعتراضه القوي على القرارات التحكيمية.

وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 31 نقطة محتلاً المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن، فيما وصل الفتح إلى 22 نقطة في المركز التاسع.