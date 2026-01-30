إعلان

فلايت 24: طائرة حكومية إيرانية في طريقها من طهران إلى موسكو

كتب : عبدالله محمود

12:57 ص 30/01/2026

طائرة حكومية إيرانية في طريقها من طهران إلى موسكو

أظهرت بيانات موقع "فلايت رادار 24" المتخصص في تتبع حركة الطيران حول العالم، خروج طائرة حكومية إيرانية من طهران إلى موسكو.

وقال فلايت 24، في منشور على منصة "أكس" الجمعة، إن أكثر الرحلات الجوية التي يتم متابعتها حالياً، هو خروج طائرة تابعة للحكومة الإيرانية في طريقها من طهران إلى موسكو.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع أنها مستعدة لتنفيذ أي شيء يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران.

وقال وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث، "أن وزارة الدفاع الأمريكية ستكون مستعدة لتنفيذ أي شيء يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران.

