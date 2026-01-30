فلايت 24: طائرة حكومية إيرانية في طريقها من طهران إلى موسكو

طائرة حكومية إيرانية في طريقها من طهران إلى موسكو

أظهرت بيانات موقع "فلايت رادار 24" المتخصص في تتبع حركة الطيران حول العالم، خروج طائرة حكومية إيرانية من طهران إلى موسكو.

Our most tracked flight right now: an Iranian government aircraft en route from Tehran to Moscow. https://t.co/MdNU0P3Ko7 pic.twitter.com/9Fu2Wj6CBK — Flightradar24 (@flightradar24) January 29, 2026

وقال فلايت 24، في منشور على منصة "أكس" الجمعة، إن أكثر الرحلات الجوية التي يتم متابعتها حالياً، هو خروج طائرة تابعة للحكومة الإيرانية في طريقها من طهران إلى موسكو.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع أنها مستعدة لتنفيذ أي شيء يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران.

وقال وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث، "أن وزارة الدفاع الأمريكية ستكون مستعدة لتنفيذ أي شيء يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران.