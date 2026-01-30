إعلان

حقيقة غلق معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم.. بيان رسمي

كتب- محمد لطفي:

01:09 ص 30/01/2026

معرض القاهرة الدولي للكتاب

نفت الهيئة المصرية العامة للكتاب، جملةً وتفصيلًا، ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن غلق أبواب معرض القاهرة الدولي للكتاب الجمعة 30 يناير، بزعم وجود أعمال إصلاحات في الطرق المؤدية إلى مقر انعقاده.

وأكدت "الهيئة"، في بيان، أن المعرض يستقبل جمهوره غدًا بشكل طبيعي، إذ يفتح أبوابه للزوار من الساعة 10 صباحًا وحتى التاسعة مساءً، كما يعمل مركز مصر للمعارض الدولية بكامل طاقته، مع فتح جميع المداخل أمام الجمهور دون أي تأثير على حركة الدخول أو الزيارة.

وأوضحت أن الفعاليات الثقافية والفكرية والفنية مستمرة وفق البرنامج المعلن داخل قاعات المعرض الست، في ظل إقبال جماهيري كثيف يعكس مكانة المعرض وريادته، إذ حقق أرقامًا قياسية غير مسبوقة في عدد الزوار منذ انطلاق فعالياته.

معرض القاهرة الدولي للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب حقيقة غلق معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم

