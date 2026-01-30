إعلان

وزير الخارجية الأذربيجاني: لن نسمح بشن هجمات على إيران من أراضينا

كتب : مصراوي

12:52 ص 30/01/2026

وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف

وكالات

قال وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف، إن أذربيجان لن تسمح بشن هجمات على إيران من أراضيها ومجالها الجوي.

وأكد بيراموف، خلال محادثة هاتفية الخميس مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، أن بلاده لن تسمح أبداً باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها من قبل أي دولة لشن عمليات عسكرية ضد إيران المجاورة أو أي دولة أخرى.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن طائرات حربية أمريكية تابعة للعمليات الخاصة في الولايات المتحدة "الكوماندوز"، توجهت إلى دولة أذربيجان التي تشترك في الحدود مع إيران، وذلك بالتزامن مع تصاعد احتمالات شن هجوم على طهران.

وزير خارجية أذربيجان أذربيجان إيران إيران وأمريكا عباس عراقجي طائرات حربية أمريكية

