مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

3 2
22:00

ريال مدريد

الدوري المصري

المصري

3 2
20:00

سيراميكا كليوباترا

دوري أبطال أوروبا

إيندهوفن

1 2
22:00

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

ملخص مباراة ليفربول وكارباغ أغدام في دوري أبطال أوروبا

كتب : محمد عبد الهادي

09:57 م 28/01/2026 تعديل في 11:54 م
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    مباراة ليفربول ومارسيليا (4) (1)
  • عرض 16 صورة
    ليفربول
  • عرض 16 صورة
    مباراة ليفربول ومارسيليا (7) (1)
  • عرض 16 صورة
    مباراة ليفربول ومارسيليا (3) (1)
  • عرض 16 صورة
    مباراة ليفربول ومارسيليا (5) (1)
  • عرض 16 صورة
    مباراة ليفربول ومارسيليا (2) (1)
  • عرض 16 صورة
    خلال مباراة ليفربول بارنزلي (2)
  • عرض 16 صورة
    خلال مباراة ليفربول وبيرنلي (
  • عرض 16 صورة
    تعادل سلبي يحسم مواجهة ليفربول وليدز في البريميرليج
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح لاعب نادي ليفربول
  • عرض 16 صورة
    خلال مباراة ليفربول بارنزلي (3)
  • عرض 16 صورة
    خلال مباراة ليفربول بارنزلي (1)
  • عرض 16 صورة
    مشاركة ليفربول ف مباراة برايتون (6)
  • عرض 16 صورة
    جماهير ليفربول تعدم محمد صلاح (4)
  • عرض 16 صورة
    مشاركة ليفربول ف مباراة برايتون (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق فريق ليفربول، فوزًا كبيرًا مساء اليوم الأربعاء، على نظيره كارباغ أغدام، بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

تشكيل ليفربول لمواجهة كارباغ أغدام

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، ريان جرافينبيرخ، جيريمي فريمبونج

وسط الملعب: كاي هافريتز، أليكسيس ماك آليستير

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، هوجو إيكيتيكي

تفاصيل مباراة ليفربول وكارباغ أغدام

الدققة 1: إنطلاق المباراة

الدقيقة 3: إصابة فريمبونج لاعب الريدز ودخول الطاقم الطبي لعلاجه

الدقيقة 15: ماك أليستر يسجل هدف ليفربول الأول من رأسية.

الدقيقة 21: فلوريان فريتز يضيف الهدف الثاني لليفربول.

الدقيقة 35: روبرتسون يسدد كرة يسارية صاروخية من خارج منطقة الجزاء ولكنها علت عارضة كارباغ أغدام.

الدقيقة 41: إيكيتيكي سدد كرة قوية مرت بجوار المرمي.

الدقيقة 43: محمد صلاح أرسل عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء والحارس تصدى لرأسية جاكبو الذي استقبلها.

الدقيقة 45: نهاية الشوط الأول بين ليفربول وكارباغ أغدام بتقدم الليفر بثنائية نظيفة.

الدقيقة 50: محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لصالح ليفربول.

الدقيقة 57: إيكيتيكي يسجل الهدف الرابع لصالح الليفر.

الدقيقة 60: جاكبو يهدر فرصة الهدف الخامس لليفربول بتسديدة أعلي المرمي.

الدقيقة 61: ماك أليستر يسجل الهدف الخامس لليفربول.

الدقيقة 65: فان دايك سدد من على حدود منطقة الجزاء وكرته مرت أعلى العارضة بقليل إلى خارج الملعب.

الدقيقة 70: خطأ لصالح ليفربول من على حدود منطقة الجزاء

الدقيقة 80: سيطرة واستحواذ من جانب فريق ليفربول على مجريات اللقاء

الدقيقة 88: ماك أليستر يهدر فرصة هدف سادس بعد عرضية مميزة من صلاح

الدقيقة 90+1: كييزا يسجل الهدف السادس لفريق ليفربول

الدقيقة 90+2: الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة بفوز ليفربول بنتيجة 6-0.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليفربول تشكيل ليفربول بث مباشر مباراة ليفربول بث مباشر مباراة ليفربول وكارباغ أغدام مباراة ليفربول وكارباغ أغدام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رمضان 2026.. ياسر جلال يتصدر البوستر الأول لمسلسل"كلهم بيحبوا مودي"
زووم

رمضان 2026.. ياسر جلال يتصدر البوستر الأول لمسلسل"كلهم بيحبوا مودي"
أمطرها بالرصاص.. قرار قضائي بشأن المتهم بقتل زوجته لاعبة الجودو بالإسكندرية
أخبار المحافظات

أمطرها بالرصاص.. قرار قضائي بشأن المتهم بقتل زوجته لاعبة الجودو بالإسكندرية
مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
حوادث وقضايا

مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
"دخول سيارة الإسعاف".. سقوط مروع لمحمود حمادة لاعب المصري أمام سيراميكا
رياضة محلية

"دخول سيارة الإسعاف".. سقوط مروع لمحمود حمادة لاعب المصري أمام سيراميكا
"الحنية شعارها".. 4 أبراج تقع في الحب بسرعة
علاقات

"الحنية شعارها".. 4 أبراج تقع في الحب بسرعة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون