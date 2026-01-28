ملخص مباراة ليفربول وكارباغ أغدام في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق ليفربول، فوزًا كبيرًا مساء اليوم الأربعاء، على نظيره كارباغ أغدام، بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

تشكيل ليفربول لمواجهة كارباغ أغدام

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، ريان جرافينبيرخ، جيريمي فريمبونج

وسط الملعب: كاي هافريتز، أليكسيس ماك آليستير

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، هوجو إيكيتيكي

تفاصيل مباراة ليفربول وكارباغ أغدام

الدققة 1: إنطلاق المباراة

الدقيقة 3: إصابة فريمبونج لاعب الريدز ودخول الطاقم الطبي لعلاجه

الدقيقة 15: ماك أليستر يسجل هدف ليفربول الأول من رأسية.

الدقيقة 21: فلوريان فريتز يضيف الهدف الثاني لليفربول.

الدقيقة 35: روبرتسون يسدد كرة يسارية صاروخية من خارج منطقة الجزاء ولكنها علت عارضة كارباغ أغدام.

الدقيقة 41: إيكيتيكي سدد كرة قوية مرت بجوار المرمي.

الدقيقة 43: محمد صلاح أرسل عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء والحارس تصدى لرأسية جاكبو الذي استقبلها.

الدقيقة 45: نهاية الشوط الأول بين ليفربول وكارباغ أغدام بتقدم الليفر بثنائية نظيفة.

الدقيقة 50: محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لصالح ليفربول.

الدقيقة 57: إيكيتيكي يسجل الهدف الرابع لصالح الليفر.

الدقيقة 60: جاكبو يهدر فرصة الهدف الخامس لليفربول بتسديدة أعلي المرمي.

الدقيقة 61: ماك أليستر يسجل الهدف الخامس لليفربول.

الدقيقة 65: فان دايك سدد من على حدود منطقة الجزاء وكرته مرت أعلى العارضة بقليل إلى خارج الملعب.

الدقيقة 70: خطأ لصالح ليفربول من على حدود منطقة الجزاء

الدقيقة 80: سيطرة واستحواذ من جانب فريق ليفربول على مجريات اللقاء

الدقيقة 88: ماك أليستر يهدر فرصة هدف سادس بعد عرضية مميزة من صلاح

الدقيقة 90+1: كييزا يسجل الهدف السادس لفريق ليفربول

الدقيقة 90+2: الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة بفوز ليفربول بنتيجة 6-0.