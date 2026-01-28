ملخص مباراة ليفربول وكارباغ أغدام في دوري أبطال أوروبا
كتب : محمد عبد الهادي
حقق فريق ليفربول، فوزًا كبيرًا مساء اليوم الأربعاء، على نظيره كارباغ أغدام، بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
تشكيل ليفربول لمواجهة كارباغ أغدام
حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، ريان جرافينبيرخ، جيريمي فريمبونج
وسط الملعب: كاي هافريتز، أليكسيس ماك آليستير
خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، هوجو إيكيتيكي
تفاصيل مباراة ليفربول وكارباغ أغدام
الدققة 1: إنطلاق المباراة
الدقيقة 3: إصابة فريمبونج لاعب الريدز ودخول الطاقم الطبي لعلاجه
الدقيقة 15: ماك أليستر يسجل هدف ليفربول الأول من رأسية.
الدقيقة 21: فلوريان فريتز يضيف الهدف الثاني لليفربول.
الدقيقة 35: روبرتسون يسدد كرة يسارية صاروخية من خارج منطقة الجزاء ولكنها علت عارضة كارباغ أغدام.
الدقيقة 41: إيكيتيكي سدد كرة قوية مرت بجوار المرمي.
الدقيقة 43: محمد صلاح أرسل عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء والحارس تصدى لرأسية جاكبو الذي استقبلها.
الدقيقة 45: نهاية الشوط الأول بين ليفربول وكارباغ أغدام بتقدم الليفر بثنائية نظيفة.
الدقيقة 50: محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لصالح ليفربول.
الدقيقة 57: إيكيتيكي يسجل الهدف الرابع لصالح الليفر.
الدقيقة 60: جاكبو يهدر فرصة الهدف الخامس لليفربول بتسديدة أعلي المرمي.
الدقيقة 61: ماك أليستر يسجل الهدف الخامس لليفربول.
الدقيقة 65: فان دايك سدد من على حدود منطقة الجزاء وكرته مرت أعلى العارضة بقليل إلى خارج الملعب.
الدقيقة 70: خطأ لصالح ليفربول من على حدود منطقة الجزاء
الدقيقة 80: سيطرة واستحواذ من جانب فريق ليفربول على مجريات اللقاء
الدقيقة 88: ماك أليستر يهدر فرصة هدف سادس بعد عرضية مميزة من صلاح
الدقيقة 90+1: كييزا يسجل الهدف السادس لفريق ليفربول
الدقيقة 90+2: الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة بفوز ليفربول بنتيجة 6-0.