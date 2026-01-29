إعلان

رويترز: مصرع 15 شخصا بينهم عضو برلمان جراء تحطم طائرة شمال شرق كولومبيا

كتب : مصراوي

12:55 ص 29/01/2026

مصرع 15 شخصا بينهم عضو برلمان جراء تحطم طائرة شمال

وكالات

نقلت وكالة رويترز، عن مصدر في القوات الجوية الكولومبية، قوله بإن السلطات عثرت اليوم الأربعاء، على الطائرة المفقودة التي كانت تقل 15 شخصا في شمال شرق البلاد ولم تجد أي ناجين.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت شركة الطيران الكولومبية الحكومية "ساتينا" إن السلطات الجوية والعسكرية أطلقت عملية للبحث عن طائرة تجارية صغيرة تقل 15 شخصا، بينهم 13 راكبا وطاقم مكون من فردين، بعد أن فقدت الاتصال بها أثناء تحليقها في شمال شرق البلاد.

وقالت الشركة في بيان "أبلغت الرحلة رقم (إن.إس.إي 8849)، والتي أقلعت في حوالي الساعة 11:42 صباحا وكان من المقرر أن تهبط في حوالي الساعة 12:05 ظهرا، عن آخر اتصال لها مع مراقبة الحركة الجوية في الساعة 11:54 صباحا اليوم".

