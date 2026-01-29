إعلان

على خطى الفيدرالي الأمريكي..الإمارات وقطر تثبتان سعر الفائدة

كتب : منال المصري

01:02 ص 29/01/2026

البنك المركزي الإماراتي

كتبت- منال المصري:

أبقى البنك المركزي الإماراتي والقطري على سعر الفائدة دون تغيير تماشيا مع قرار البنك المركزي الأمريكي- مجلس الاحتياطي الفيدرالي- اليوم.

وقرر المركزي الأمريكي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير اليوم عند 3.5% و3.75% في أول اجتماعاته خلال العام الحالي تحت مخاوف ضغوط تضخمية مرتقبة.

وتتماشى الدول الخليجية مع قرارات أمريكا حول سعر الفائدة بسبب ارتباط تجارة النفط بالدولار وتفادي أي تبعات سلبية على العقود المبرمة.

وأبقى مصرف قطر المركزي على سعر الفائدة الحالية دون تغيير عند 3.85% للإيداع، و4.35% للإقراض.

كما ثبت بنك الإمارات المركزي سعر الفائدة لليلة واحدة دون تغيير عند 3.4‎%.

البنك المركزي الإماراتي سعر الفائدة البنك المركزي الأمريكي

