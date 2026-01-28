إعلان

سر إعادة طرح أغنية شيرين عبدالوهاب "اللي يقابل حبيبي"

كتب : مصطفى حمزة

11:40 ص 28/01/2026

شيرين عبدالوهاب

دخلت المطربة شيرين عبدالوهاب، قوائم الأكثر رواجا في مواقع التواصل، بعد إعادة طرح أغنيتها "اللي يقابل حبيبي" عبر صفحتها في موقع فيسبوك.

وتحدث مصدر مقرب من شيرين عبدالوهاب، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، كواليس إعادة طرح الأغنية، وقال : "توقيت الطرح كان مقصود تماما، إذ تم بعد صدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف لصالح شيرين عبدالوهاب، بالبراءة من قضية السب والقذف التي أقامها مدير حساباتها السابق".

وتابع: "الحمد لله وكما توقعنا، جمهور شيرين عبدالوهاب، تفاعل بشكل جميل جدا، ونسب المشاهدات العالية، خير دليل على مكانتها".

وشهدت صفحة المطربة شيرين عبد الوهاب، تفاعل كبير من روادها، بعد طرح "اللي يقابل حبيبي" وجاءت التعليقات كالتالي: "يا شيرين يا حبيبتي برافو عليكي واحدة واحدة وبراحتك خالص المهم تخفي مش عايزين أي حاجة تانية"، "والله إنتي طلعتي عندنا حاجة كبيرة يا بنت النيل"، و"ارجعي لجمهورك بقى"، و"إنتي دايما عايشة في قلوبنا".

أغنية "اللي يقابل حبيبي"

شيرين عبدالوهاب اغنية اللي يقابل حبيبي مواقع التواصل

