أول تعليق من نادي باوك بعد مصرع 7 من مشجعيه

كتبت-هند عواد:

أصدر نادي باوك اليوناني، بيانا رسميا، بشأن مشجعيه الذين لقوا مصرعهم في حادث مأساوي، أثناء سفرهم إلى فرنسا لتشجيع فريقهم ضد ليون.

ماذا حدث؟

لقي 7 مشجعين لنادي باوك ثيسالونيكي اليوناني، مصرعهم فيما أًيب 3 آخرون، في حادث مروع، خلال سفرهم إلى فرنسا، لمتابعة مباراة فريقهم ضد ليون الفرنسي.

ونشر الحساب الرسمي لصحيفة "ديلي رومانيا"، على منصة "إكس"، مقطع فيديو للحادث، وكتب: "مأساة في رومانيا، اصطدمت حافلة صغيرة تقل مشجعي نادي باوك اليوناني بشاحنة قادمة من الاتجاه المعاكس بعد محاولتها التجاوز".

Tragedy in Romania: A van carrying fans of the Greek club PAOK crashed into an oncoming truck after attempting an overtaking maneuver



Seven people have died, and three others are injured and in critical condition



The victims were traveling to France to support their team in an… pic.twitter.com/WZQviGU4Rq — Daily Romania (@daily_romania) January 27, 2026

وأشارت إلى أن لقي سبعة أشخاص مصرعهم، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة، بينما كانوا الضحايا مسافرين إلى فرنسا لتشجيع فريقهم في مباراة بالدوري الأوروبي ضد ليون.

بيان رسمي من نادي باوك اليوناني

قال نادي باوك في بيان رسمي: "يتوقف الزمن. يتجمد. تجف الكلمات. يخترق الألم الجسد والروح. تنهمر الدموع من العيون. يغمرك الحزن، فيُسقطك أرضا، ويحطمك. يوم حالك آخر. مأساة أخرى لا توصف لعائلة باوك. رحلة موفقة لأبنائنا، الذين قادهم حبهم لنادي باوك إلى أماكن بعيدة".

Ο χρόνος σταματά. Παγώνει. Τα λόγια στερεύουν. Ο πόνος διαπερνά το κορμί και το μυαλό. Τα δάκρυα τρέχουν από τα μάτια. Η θλίψη σε κυριεύει, σε γονατίζει, σε διαλύει.



Μια ακόμα μαύρη μέρα. Μια ακόμα ανείπωτη τραγωδία για την οικογένεια του ΠΑΟΚ.



Καλό ταξίδι στα παιδιά μας, που η… pic.twitter.com/7OsUpzG0GW — PAOK FC (@PAOK_FC) January 27, 2026

وأضاف: "هذا الحب لباوك أوصلهم إلى هناك، وتركهم هناك، واستمر إلى ما بعد ذلك، لكن أرواحهم ستظل دائما في كنف النسر ذي الرأسين. أحر التعازي لأسر هؤلاء الأطفال. في ألمهم الذي لا يطاق، لن يكونوا وحدهم. ستكون عائلة باوك الكبيرة دائما إلى جانبهم لتخفيف هذا الألم قدر الإمكان. قلوبنا أيضًا مع المصابين، الذين يخوضون معركتهم الخاصة".

واختتم بيان النادي: "سنبذل قصارى جهدنا لضمان حصولهم على أفضل رعاية طبية ممكنة، وسنضمن عودتهم إلى ديارهم سريعًا، وسنكون دائمًا إلى جانبهم. أمنيةٌ واحدة فقط... أن لا يتكرر هذا أبدا".

