شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، ختام فعاليات الدورة الرمضانية الخامسة للعاملين بالهيئة، والتي جمعت موظفين من المقر الرئيسي وفروع الهيئة في محافظات بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، والسويس، ضمن منافسات رياضية وثقافية تهدف إلى تعزيز روح العمل الجماعي وترسيخ قيم الانتماء المؤسسي.

وأكد "السبكي"، أن تنظيم الدورة الرمضانية يأتي في إطار رؤية الهيئة للاستثمار في رأس المال البشري، مشيرًا إلى أن الرياضة والعمل الجماعي يمثلان ركيزتين أساسيتين لبناء بيئة عمل إيجابية تحفز روح التعاون والتنافس البنّاء بين العاملين.

وأوضح أن فعاليات الدورة شملت مجموعة من المنافسات الرياضية المتنوعة، منها كرة القدم، وتنس الطاولة، والبادل، والشطرنج، إلى جانب تنظيم مسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم لأبناء العاملين، وذلك ضمن جهود الهيئة لدعم القيم الدينية وتشجيع النشء على حفظ كتاب الله، وتكريم النماذج المتميزة من أبناء العاملين.

وأشار "السبكي"، إلى أن هذه الفعاليات تمثل جزءًا من الأنشطة الدورية للهيئة التي تهدف إلى تعزيز الصحة البدنية والنفسية للعاملين، مؤكدًا أن تنمية الموارد البشرية لا تقتصر على الجوانب المهنية فقط، بل تشمل أيضًا الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية لتحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية.

وأكد أن الهيئة مستمرة في إطلاق المبادرات والأنشطة التي تدعم العاملين وتعزز روح الفريق والتواصل المؤسسي بينهم، بما يسهم في توفير بيئة عمل إيجابية ومحفزة على العطاء والإبداع، ويعكس ذلك بشكل مباشر على جودة وكفاءة الأداء.

من جانبه، أكد محمد توفيق، مدير إدارة الدعم المعنوي ورضا العاملين بالهيئة، أن الدورة الرمضانية تمثل منصة مهمة لترسيخ روح الفريق والعمل الجماعي بين موظفي مختلف الفروع، مشيرًا إلى أن إدارة الدعم المعنوي مستمرة في تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة التي تهدف إلى رفع الروح المعنوية للعاملين وتعزيز شعورهم بالانتماء المؤسسي، بما ينعكس إيجابًا على بيئة العمل ومستوى الأداء داخل منشآت الهيئة.

