كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام عدد من الأشخاص بترويج المواد المخدرة بمحافظة بني سويف.

وبالفحص والتحريات، أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين في الفيديو، وتبين أنهما عاطلان ولهما معلومات جنائية، ومقيمان بمحافظة الفيوم، حيث تم ضبطهما أثناء استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية في دائرة مركز شرطة ناصر بمحافظة بني سويف.

ضبط عاطلين بحوزتهما حشيش وشادو وبودر أثناء ترويج المخدرات بتوك توك

وعُثر بحوزتهما على كمية من المواد المخدرة شملت الحشيش والشادو والبودر، إضافة إلى سلاح أبيض، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتها بقصد الاتجار.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا، أثناء شرائه المواد المخدرة منهما، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش.

تم التحفظ على الدراجة النارية ومركبة التوك توك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

اقرأ أيضا:

