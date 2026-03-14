رسمت تجمعات الأمطار على قمم جبال سانت كاترين لوحة فنية رائعة، حازت على إعجاب السائحين الذين تجوّلوا بين المرتفعات لالتقاط الصور التذكارية.

كما أسهم تعانق السحب مع الجبال في خلق مشهد طبيعي بديع يعكس جمال الأجواء الشتوية للمدينة.

إعجاب السائحين وروحانية المكان

قال رمضان الجبالي، دليل سياحي بدوي، إن هذه الأجواء جذبت السائحين من مختلف دول العالم، حيث تُبرز الطبيعة الخلابة مع الأجواء الروحانية المميزة للمدينة، مما يجعلها وجهة سياحية مفضلة للزوار.

الأمطار مصدر رزق وخير

وأوضح الجبالي أن الأمطار تمثل مصدر رزق وخير لأهالي المدينة، إذ تزيد من منسوب مياه الآبار الجوفية المستخدمة للشرب والزراعة، كما تسهم في ارتفاع حركة السياحة وزيادة الإقبال على المدينة.

حالة الطوارئ ومتابعة الأرصاد

شهدت المدينة تساقط أمطار متوسطة الحدة لم تتجاوز ثلث ساعة، ما أدى إلى تجمع مياه بسيطة على قمم الجبال وتحولها لشلالات طبيعية.

وأعلنت محافظة جنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى لمتابعة التقلبات الجوية، مع رفع درجة الاستعداد في جميع غرف الطوارئ الفرعية، والتأكد من جاهزية المعدات لمواجهة أي طارئ.

الطقس وطرق المواصلات

أكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة أن الطقس دافئ نهارًا رغم تكاثف السحب، مع نشاط متقطع للرياح المثيرة للرمال، وحالة البحر غير مستقرة نتيجة الرياح الجنوبية الشرقية وارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار.

وأشارت المحافظة إلى أن جميع الطرق والموانئ البحرية تعمل بشكل طبيعي دون أي توقف.