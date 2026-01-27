خبير لوائح يحسمها.. هل توقع عقوبة الانسحاب على السنغال؟

حسم خبير اللوائح الرياضية، عامر العمايرة، الجدل بشأن احتمالية توقيع عقوبة على منتخب السنغال بعد نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، مؤكدًا أن المنتخب لم ينسحب من المباراة.

وقال العمايرة، في تصريحات لقناة CBC: «الحكم أكمل المباراة حتى نهايتها، ولم يشر تقريره إلى أي انسحاب من جانب السنغال، كما أُقيمت مراسم التتويج بشكل طبيعي، ما يؤكد قانونيًا عدم حدوث أي انسحاب رسمي».

وأضاف أن ما تردد مؤخرًا حول مخالفة جسيمة تستوجب عقوبات مشددة لا يدعمه القانون، مشيرًا إلى أن أي عقوبة محتملة على السنغال لن تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في لائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، والمقدر بـ 500 ألف دولار.

ويُذكر أن منتخب السنغال توج بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية على حساب منتخب المغرب، في النسخة الأخيرة التي أقيمت على الأراضي المغربية.