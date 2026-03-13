مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

- -
20:00

ستاد مالي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
23:59

بيراميدز

كرة اليد

الزمالك

- -
21:00

الأهلي

كأس مصر

سيراميكا كليوباترا

- -
21:30

طلائع الجيش

جميع المباريات

المصري بالزي الأبيض أمام شباب بلوزداد في الكونفدرالية

كتب : نهي خورشيد

08:00 ص 13/03/2026 تعديل في 07:20 م

المصري البورسعيدي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد اليوم الجمعة الاجتماع الفني الخاص بمباراة ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستجمع بين المصري البورسعيدي وضيفه شباب بلوزداد الجزائري،


ومن المقرر أن يخوض المصري اللقاء بالزي الأبيض الكامل على أن يرتدي حارس مرماه الزي السماوي، بينما يظهر فريق شباب بلوزداد بالزي الأحمر الكامل ويرتدي حارسه الزي الأسود.


ومثل المصري في الاجتماع اللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي واللواء حمدي عثمان مدير أمن النادي، إلى جانب محمود جابر المدير الإداري للفريق والدكتور عزيز شمام طبيب الفريق وإبراهيم غانم مسؤول المهمات.


موعد مباراة المصري وشباب بلوزداد في الكونفدرالية


وتقام مباراة المصري وشباب بلوزداد غداً السبت على ملعب استاد السويس الجديد، على أن تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة وتنقل عبر شبكة قنوات beIN Sports.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

المصري البورسعيدي شباب بلوزداد كأس الكونفدرالية

أحدث الموضوعات

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

