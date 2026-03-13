كواليس مران الزمالك الأول في الكونغو استعداداً لأوتوهو بالكونفدرالية

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة نظيره أوتوهو الكونغولي، خلال المران الذي أُقيم اليوم الجمعة على ملعب الفونس ماسامبا في برازافيل.



جلسة تحفيزية من معتمد جمال



وعقد معتمد جمال المدير الفني للأبيض جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، شدد خلالها على أهمية التركيز الكامل خلال المباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تسهل مهمة الفريق في لقاء العودة.



وأكد المدير الفني على صعوبة المواجهة أمام بطل الكونغو في ظل قوة المنافس على أرضه، لكنه في الوقت نفسه أعرب عن ثقته الكبيرة في قدرة لاعبي الزمالك على تقديم أداء قوي والخروج بنتيجة إيجابية.



كما منح الجهاز الفني اللاعبين بعض التعليمات الفنية التي يسعى لتطبيقها خلال المباراة المقبلة أمام بطل الكونغو برازفيل.



تخفيف الحمل البدني بسبب الحرارة



وخلال الحصة التدريبية، حرص معتمد جمال على تقليل الحمل البدني للاعبين في ظل ارتفاع درجات الحرارة بهدف الحفاظ على الحالة البدنية للفريق وتجنب تعرض اللاعبين للإجهاد قبل المباراة.



وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، إذ خاضت المجموعة الأولى تدريبات بالكرة تحت إشراف المدير الفني، فيما تولى إبراهيم صلاح المدرب المساعد قيادة تدريبات المجموعة الثانية.



كما تابع معتمد جمال حالة اللاعبين بشكل مستمر خلال المران للاطمئنان على جاهزيتهم البدنية قبل المواجهة المنتظرة.



حضور السفيرة المصرية للتدريبات



وشهد مران الزمالك حضور إيمان ياقوت سفيرة مصر لدى جمهورية الكونغو برازفيل، إذ حرصت على دعم بعثة الفريق والاطمئنان على جميع الأمور التنظيمية الخاصة بها والعمل على توفير سبل الراحة وتذليل أي عقبات قبل اللقاء.



تقسيمة فنية في ختام المران



واختتم الزمالك تدريباته بخوض تقسيمة فنية مطولة، شهدت تطبيق عدد من الجمل التكتيكية والخططية التي يسعى الجهاز الفني لتنفيذها خلال المباراة المقبلة، مع توجيه معتمد جمال تعليمات مستمرة للاعبين وتصحيح بعض الجوانب الفنية داخل الملعب.



ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفاً على فريق أوتوهو الكونغولي في تمام الثالثة عصر غدٍ السبت على ملعب الفونس ماسامبا في برازافيل.

