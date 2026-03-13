مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

3 0
20:00

ستاد مالي

الجيش الملكي

- -
23:59

بيراميدز

كرة اليد

الزمالك

9 12
21:00

الأهلي

كأس مصر

سيراميكا كليوباترا

0 0
21:30

طلائع الجيش

جميع المباريات

سوبوسلاي يتوج بجائزة أفضل لاعب في ليفربول لشهر فبراير

كتب : نهي خورشيد

08:14 م 13/03/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول6_Easy-Resize.com
  • عرض 6 صورة
    سوبوسلاي
  • عرض 6 صورة
    سوبوسلاي
  • عرض 6 صورة
    دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول_Easy-Resize.com
  • عرض 6 صورة
    دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول4_Easy-Resize.com

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توج النجم المجري دومينيك سوبوسلاي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في الريدز عن شهر فبراير.


ويعتبر تتويجه اليوم بالجائزة هي المرة الرابعة له خلال الموسم الجاري، وذلك بعدما حصد أكثر من ثلاث أصوات متفوقاً على المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي والمدافع الهولندي فيرجيل فان ديك.


وشهد شهر فبراير تألق سوبوسلاي، إذ سجل هدفاً من ركلة حرة ضد مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد كما صنع آخر ساهم به في فوز فريقه أمام برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى صناعته هدفاً للمدافع فان ديك ضد وست هام يونايتد.


موعد مباراة ليفربول المقبلة


ومن المقرر أن يستضيف حامل اللقب ليفربول ضيفه توتنهام، يوم الأحد المقبل الموافق 15 مارس الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وتقام مباراة ليفربول وتوتنهام على ملعب أنفيلد، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

سوبوسلاي ليفربول الدوري الإنجليزي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

اعتقال 4 أشخاص في هولندا بعد هجوم على كنيس يهودي
خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من أمطار متفرقة تضرب القاهرة وهذه المناطق
ترامب في مأزق إيران.. 7 أسباب تحذر من تحول "الغضب الملحمي" إلى فشل تاريخي
حرائق ودمار واسع في إسرائيل بسبب صواريخ إيرانية- فيديو وصور
بالصور.. غلق باب التصويت في جولة الإعادة بانتخابات المهندسين وبدء أعمال

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بين صعود وهبوط.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟
أمريكا تعلن مصرع جميع أفراد طاقم طائرة التزود بالوقود في العراق
البابا ليو يدعو القادة المسيحيين الذين يشعلون الحروب إلى مراجعة ضمائرهم