سوبوسلاي يتوج بجائزة أفضل لاعب في ليفربول لشهر فبراير

توج النجم المجري دومينيك سوبوسلاي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في الريدز عن شهر فبراير.



ويعتبر تتويجه اليوم بالجائزة هي المرة الرابعة له خلال الموسم الجاري، وذلك بعدما حصد أكثر من ثلاث أصوات متفوقاً على المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي والمدافع الهولندي فيرجيل فان ديك.



وشهد شهر فبراير تألق سوبوسلاي، إذ سجل هدفاً من ركلة حرة ضد مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد كما صنع آخر ساهم به في فوز فريقه أمام برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى صناعته هدفاً للمدافع فان ديك ضد وست هام يونايتد.



موعد مباراة ليفربول المقبلة



ومن المقرر أن يستضيف حامل اللقب ليفربول ضيفه توتنهام، يوم الأحد المقبل الموافق 15 مارس الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتقام مباراة ليفربول وتوتنهام على ملعب أنفيلد، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

