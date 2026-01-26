مباريات الأمس
"بعد التتويج بأمم أفريقيا".. الموت يفجع نجم منتخب السنغال

كتب : محمد عبد الهادي

06:25 م 26/01/2026 تعديل في 06:27 م
تلقي المدافع الدولي خاليدو كوليبالي، نجم منتخب السنغال والمحترف ضمن صفوف الهلال السعودي، خبرًا مفجعًا اليوم الإثنين، بوفاة والده.

وكان اللاعب قد عاد منذ أيام لفريق الهلال عقب انتهاء مشاركته مع منتخب السنغال في بطولة أمم أفريقيا وتتويجه باللقب.

ونشر الاتحاد السنغالي بيان ينعي اللاعب في وفاة والده كالتالي:

انتقل إلى رحمة الله والد خاليدو كوليبالي، قائد منتخب السنغال، يوم الاثنين الموافق 26 يناير 2026، في فرنسا.

يتقدم الاتحاد السنغالي لكرة القدم بأحر التعازي إلى عائلته وجميع أفراد أسرة كرة القدم السنغالية، فلترقد روحه في سلام".

