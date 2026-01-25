مباريات الأمس
إعلان

"بعد التعادل مع المصري".. جدول ترتيب مجموعة الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية

كتب - يوسف محمد:

11:15 م 25/01/2026
حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة نادي الزمالك أمام المصري البورسعيدي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبهذه النتيجة رفع فريق المصري البورسعيدي رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 7 في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، فيما رفع الفارس الأبيض رصيده للنقطة رقم 5 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

وتضم المجموعة الرابعة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، كل من: "الزمالك، المصري البورسعيدي، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي".

وجاء جدول ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي:

1- المصري البورسعيدي، 3 مباريات، 7 نقاط

2- الزمالك، 3 مباريات، 5 نقاط

3- كايزر تشيفز، 3 مباريات، 4 نقاط

4- زيسكو يونايتد، 3 مباريات، دون أي رصيد من النقاط

الزمالك ضد المصري البورسعيدي ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية كأس الكونفدرالية المصري البورسعيدي نادي الزمالك

