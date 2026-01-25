"يقترب من نصف النهائي".. منتخب مصر لكرة اليد يحقق الفوز على الجزائر في

حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة نادي الزمالك أمام المصري البورسعيدي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبهذه النتيجة رفع فريق المصري البورسعيدي رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 7 في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، فيما رفع الفارس الأبيض رصيده للنقطة رقم 5 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

وتضم المجموعة الرابعة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، كل من: "الزمالك، المصري البورسعيدي، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي".

وجاء جدول ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي:

1- المصري البورسعيدي، 3 مباريات، 7 نقاط

2- الزمالك، 3 مباريات، 5 نقاط

3- كايزر تشيفز، 3 مباريات، 4 نقاط

4- زيسكو يونايتد، 3 مباريات، دون أي رصيد من النقاط

