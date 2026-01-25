مباريات الأمس
"الجزيري يقود الهجوم".. تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة المصري في كأس الكونفدرالية

كتب - يوسف محمد:

07:46 م 25/01/2026
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، على تشكيل فريقه الرسمي، لمواجهة المصري البورسعيدي في كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم الأحد 25 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويشارك الزمالك في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رفقة كل من: "كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، المصري البورسعيدي وزيسكو يونايتد الزامبي".

ويدخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد عبد الرحيم "إيشو"، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد ومحمد إبراهيم

خط الوسط : محمد إسماعيل، محمد شحاتة وآدم كايد

خط الهجوم : شيكو بانزا، سيف الجزيري وخوان بيزيرا

الزمالك والمصري كأس الكونفدرالية الأفريقية تشكيل الزمالك لمواجهة المصري مباراة الزمالك والمصري

