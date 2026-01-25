كارتيرون يكشف لمصراوي حقيقة مفاوضات الزمالك

شهدت الساعات الماضية، أنباء قوية عن اقتراب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون من قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بعد فسخ تعاقده مع أم صلال القطري.

وفي تصريحات خاصة لمصراوي، نفي المدرب الفرنسي كارتيرون كل ما تردد عن تواصل مسؤولي الزمالك معه لتدريب الفريق، مؤكدًا أنه لا تواجد أي مفاوضات حاليًا.

وسبق أن تولى كارتيرون قيادة نادي الزمالك فترتين سابقتين في الولاية الأولى قاد كارتيرون الزمالك في 31 مباراة، حقق 19 فوزًا وتعادل في 9 مباريات وخسر 3 مباريات.

أما في الولاية الثانية قاد الفريق 40 مباراة، فاز في 27 لقاء، وتعادل في 8 مباريات وخسر في 5 مباريات.

وحقق كارتيرون 3 بطولات مع الزمالك، بعدما توج ببطولة السوبر المصري والسوبر الإفريقي وبطولة الدوري موسم 2021.

