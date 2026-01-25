مباريات الأمس
ممر شرفي وكعكة.. احتفالات خاصة لنجوم السنغال في أنديتهم بعد حصد أمم أفريقيا

كتب : هند عواد

08:00 ص 25/01/2026
    نيس يستقبل ضيوف وميندي بالورود
    النصر يحتفل بكريستيانو رونالدو (4)
    حاجي مالك ضيوف يعود إلى وست هام بعد فوزه بكأس الأمم الأفريقية مع السنغال (7)
    النصر يحتفل بكريستيانو رونالدو (2)
    حاجي مالك ضيوف يعود إلى وست هام بعد فوزه بكأس الأمم الأفريقية مع السنغال (4)
    النصر يحتفل بكريستيانو رونالدو (3)
    كريستيانو رونالدو يحتفل بساديو ماني (2)
    حاجي مالك ضيوف يعود إلى وست هام بعد فوزه بكأس الأمم الأفريقية مع السنغال (6)
    استقبال لاعبي وست هام لحاجي مالك ضيوف نجم منتخب السنغال (3)
    النصر يحتفل بكريستيانو رونالدو (1)
    حاجي مالك ضيوف يعود إلى وست هام بعد فوزه بكأس الأمم الأفريقية مع السنغال (1)
    استقبال لاعبي وست هام لحاجي مالك ضيوف نجم منتخب السنغال (2)
    نيس يستقبل ضيوف
    Screenshot 2026-01-24 112619_Easy-Resize.com
    حاجي مالك ضيوف يعود إلى وست هام بعد فوزه بكأس الأمم الأفريقية مع السنغال (5)
    استقبال لاعبي وست هام لحاجي مالك ضيوف نجم منتخب السنغال (1)
    حاجي مالك ضيوف
    حاجي مالك ضيوف يعود إلى وست هام بعد فوزه بكأس الأمم الأفريقية مع السنغال (3)
    استقبال لاعبي وست هام لحاجي مالك ضيوف نجم منتخب السنغال (4)
    حاجي مالك ضيوف يعود إلى وست هام بعد فوزه بكأس الأمم الأفريقية مع السنغال (2)

حظي لاعبو منتخب السنغال، أبطال كأس الأمم الأفريقية 2025، باستقبال حافل في أنديتهم، بعد العودة عقب حصد اللقب الثاني في تاريخ منتخبهم.

وتوج منتخب السنغال ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد الفوز على المغرب بهدف نظيف، ليحصد اللقب الثاني في مسيرته، بعد نسخة 2021.

رونالدو يحتفل بساديو ماني

احتفل النصر السعودي، بلاعبه وقائد منتخب السنغال ساديو ماني، وقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الزعيم، كعكة للسنغالي.

وبعد انتهاء مهمته مع منتخب السنغال، عاد ساديو ماني إلى السعودية، أمس الجمعة، وحظي باستقبال حار من جميع زملائه في النصر.

وقال ساديو ماني: "شكراً لكم جميعاً، أنا سعيد جداً بهذه اللحظة. لم أتوقع هذا. لقد كان ترحيباً حاراً، وأنا سعيد جداً بذلك. أتطلع إلى بقية الموسم."

الهلال يحتفل بكوليبالي.. وبونو يدعم صديقه

احتفل الهلال هو الآخر، بنجمه السنغالي كاليدو كوليبالي، واحتفل اللاعبون، من بينهم ياسين بونو حارس المغرب الذي خسر اللقب، بقائد السنغال، بـ"كعكة" تحمل صورته بالكأس.

وست هام يستقبل نجم السنغال بممر شرفي

استقبل لاعبو وست هام يونايتد الإنجليزي، زميلهم السنغالي حاجي مالك ضيوف، استقبالاً حافلاً، إذ أقاموا له ممراً شرفياً، ورفعوا علم بلاده.

نيس الفرنسي يستقبل لاعبيه بالورود

استقبل نادي نيس الفرنسي، ثنائي السنغال حارس المرمى ضيوف والمدافع ميندي، بالورود، عقب التتويج بأمم أفريقيا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

لاعبو السنغال استقبال لاعبو السنغال منتخب السنغال كوليبالي

