"في إجازة".. حفيظ دراجي يواصل هجومه على الاتحاد الأفريقي بسبب كأس الأمم

حظي لاعبو منتخب السنغال، أبطال كأس الأمم الأفريقية 2025، باستقبال حافل في أنديتهم، بعد العودة عقب حصد اللقب الثاني في تاريخ منتخبهم.

وتوج منتخب السنغال ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد الفوز على المغرب بهدف نظيف، ليحصد اللقب الثاني في مسيرته، بعد نسخة 2021.

رونالدو يحتفل بساديو ماني

احتفل النصر السعودي، بلاعبه وقائد منتخب السنغال ساديو ماني، وقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الزعيم، كعكة للسنغالي.

وبعد انتهاء مهمته مع منتخب السنغال، عاد ساديو ماني إلى السعودية، أمس الجمعة، وحظي باستقبال حار من جميع زملائه في النصر.

وقال ساديو ماني: "شكراً لكم جميعاً، أنا سعيد جداً بهذه اللحظة. لم أتوقع هذا. لقد كان ترحيباً حاراً، وأنا سعيد جداً بذلك. أتطلع إلى بقية الموسم."

الهلال يحتفل بكوليبالي.. وبونو يدعم صديقه

احتفل الهلال هو الآخر، بنجمه السنغالي كاليدو كوليبالي، واحتفل اللاعبون، من بينهم ياسين بونو حارس المغرب الذي خسر اللقب، بقائد السنغال، بـ"كعكة" تحمل صورته بالكأس.

وست هام يستقبل نجم السنغال بممر شرفي

استقبل لاعبو وست هام يونايتد الإنجليزي، زميلهم السنغالي حاجي مالك ضيوف، استقبالاً حافلاً، إذ أقاموا له ممراً شرفياً، ورفعوا علم بلاده.

نيس الفرنسي يستقبل لاعبيه بالورود

استقبل نادي نيس الفرنسي، ثنائي السنغال حارس المرمى ضيوف والمدافع ميندي، بالورود، عقب التتويج بأمم أفريقيا.