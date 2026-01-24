مباريات الأمس
"تحت أنظار إبراهيم دياز".. فياريال يكرم بابي جاء بعد التتويج بأمم أفريقيا مع السنغال

كتب : يوسف محمد سعيد

10:48 م 24/01/2026
    تكريم لاعب السنغال (9)
    تكريم لاعب السنغال (3)
    تكريم لاعب السنغال (5)
    تكريم لاعب السنغال (16)
    تكريم لاعب السنغال (15)
    تكريم لاعب السنغال (14)
    تكريم لاعب السنغال (2)
    تكريم لاعب السنغال (13)
    تكريم لاعب السنغال (10)
    تكريم لاعب السنغال (11)
    تكريم لاعب السنغال (1)
    بابي جاي
    أزمة بسبب منشفة حارس السنغال (4)
    أزمة بسبب منشفة حارس السنغال (5)
    أزمة بسبب منشفة حارس السنغال (2)
    أزمة بسبب منشفة حارس السنغال (3)

حرص نادي فياريال الإسباني على تكريم لاعبه السنغالي بابي جاي، بعد التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2025 مع منتخب بلاده، عقب الفوز على حساب المغرب في النهائي.

ويواجه فريق فياريال حاليا نظيره ريال مدريد الإسباني، ضمن منافسات الجولة الـ21 بالدوري الإسباني الممتاز.

وقبل انطلاق صافرة بداية المباراة، حرص نادي فياريال على تكريم لاعب بابي جاي نجم أسود التيرانجا، حيث لاقي اللاعب تحية خاصة من الجماهير وإدارة الفريق، بعد التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025.

وكان بابي جاء سجل هدف أسود التيرانجا الوحيد، في مرمى المغرب في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الأحد الماضي بنهائي أمم أفريقيا، ليقود منتخب بلاده للقب القاري الثاني في تاريخه.

وظهر إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد ومنتخب المغرب، وهو يجلس على مقاعد بدلاء الفريق الملكي، يتابع تكريم فياريال للاعبه بابي جاء الذي توج باللقب الأفريقي على حساب أسود الأطلس في حضور دياز داخل أرضية الملعب.

والجدير بالذكر، أن نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بين السنغال والمغرب، كان شهد إهدار إبراهيم دياز ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، ليفقد منتخب بلاده حلم التتويج باللقب القاري.

نادي فياريال الإسباني بابي جاي كأس أمم أفريقيا 2025 المغرب الدوري الإسباني إبراهيم دياز

