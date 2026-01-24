مباريات الأمس
"بعد تعادل الجيش الملكي".. جدول ترتيب مجموعة الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

08:53 م 24/01/2026
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (10)
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (9)
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (5)
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (12)
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (11)
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (6)
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (13)
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (8)
    شبيبة القبائل
    شبيبة القبائل (7)
    شبيبة القبائل (1)
    لاعبي شبيبة القبائل (1)
    شبيبة القبائل (3)
    شبيبة القبائل (2)

حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة شبيبة القبائل الجزائري والجيش الملكي المغربي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبهذه النتيجة رفع فريق شبيبة القبائل الجزائري، رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثانية، ورفع الجيش الملكي رصيده إلى نقطتين أيضًا في المركز الرابع بالمجموعة.

وتضم المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا كل من: "الجيش الملكي المغربي، يانج أفريكانز التنزاني، النادي الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري".

جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- الأهلي، 3 مباريات، 7 نقاط

2- يانج أفريكانز، 3 مباريات، 4 نقاط

3- شبيبة القبائل، 3 مباريات، نقطيتن

4- الجيش الملكي المغربي، 3 مباريات، نقطتين

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، كان قد تمكن من تحقيق الفوز أمس على حساب نظيره يانج أفريكانز التنزاني، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد "برج العرب".

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من عمر مرموش بعد هدفه في مرمى ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

"بمشاركة مرموش".. مان سيتي يعود للانتصارات بالفوز على ولفرهامبتون في البريميرليج

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة الأهلي ويانج أفريكانز النادي الأهلي جدول ترتيب مجموعة الأهلي دوري أبطال أفريقيا

