أول تعليق من عمر مرموش بعد هدفه في مرمى ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

"بعد هدف ولفرهامبتون".. مرموش يعادل عدد أهداف تريزيجيه في الدوري الإنجليزي

حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة شبيبة القبائل الجزائري والجيش الملكي المغربي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبهذه النتيجة رفع فريق شبيبة القبائل الجزائري، رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثانية، ورفع الجيش الملكي رصيده إلى نقطتين أيضًا في المركز الرابع بالمجموعة.

وتضم المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا كل من: "الجيش الملكي المغربي، يانج أفريكانز التنزاني، النادي الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري".

جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- الأهلي، 3 مباريات، 7 نقاط

2- يانج أفريكانز، 3 مباريات، 4 نقاط

3- شبيبة القبائل، 3 مباريات، نقطيتن

4- الجيش الملكي المغربي، 3 مباريات، نقطتين

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، كان قد تمكن من تحقيق الفوز أمس على حساب نظيره يانج أفريكانز التنزاني، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد "برج العرب".

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من عمر مرموش بعد هدفه في مرمى ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

"بمشاركة مرموش".. مان سيتي يعود للانتصارات بالفوز على ولفرهامبتون في البريميرليج